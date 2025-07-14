Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Tak Biasa Neymar Jr, Pesepakbola Brasil Punya 4 Anak dari 3 Ibu Berbeda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |20:12 WIB
Kisah Tak Biasa Neymar Jr, Pesepakbola Brasil Punya 4 Anak dari 3 Ibu Berbeda
Neymar Jr punya empat orang anak dari tiga ibu berbeda (Foto: Instagram/@brunabiancardi)
A
A
A

KISAH tak biasa Neymar Jr menarik untuk diulas. Sebab, sang pesepakbola punya empat anak dari tiga ibu berbeda!

Neymar merupakan pemain bintang yang aksi-aksinya ditunggu di lapangan. Pria berusia 33 tahun itu pernah memperkuat sejumlah klub papan atas seperti Santos FC, Barcelona, PSG, dan Al Hilal.

1. 363 Gol

Neymar Jr resmi gabung Al Hilal @alhilal.jpg

Di sepanjang kariernya, Neymar telah mengukir 363 gol dan 227 assist dalam 603 pertandingan di semua kompetisi. Bersama Timnas Brasil, ia bikin 79 gol dan 59 assist dalam 128 pertandingan.

Deretan trofi pernah dikoleksi Neymar termasuk Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Champions, Copa Libertadores, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Klub. Bareng Timnas Brasil, ia memenangi Piala Konfederasi 2013 serta medali emas Olimpiade London 2012.

Kini, Neymar kembali ke klub asalnya yakni Santos FC. Ia pulang setelah hanya semusim membela Al Hilal di Arab Saudi.

Talentanya di atas lapangan tak perlu diragukan lagi. Namun, gaya hidup Neymar yang glamor dan doyan pesta juga mencuri perhatian tersendiri. Betapa tidak, ia punya empat anak dari tiga perempuan berbeda!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693/fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172639/andressa_urach_mengaku_pernah_dikencani_cristiano_ronaldo_pada_2013_andressaurachofficial-vANu_large.jpg
Kisah Cristiano Ronaldo yang Dituduh Kencani PSK Bertarif Rp156 Juta per Jam, Apa Respons CR7?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172591/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_pada_2026_georginagio-juMO_large.jpg
Habiskan Rp223 Miliar, Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Disebut Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/45/3167879/kiper_manchester_united_andre_onana_menjadi_sasaran_empuk_kemarahan_para_demonstran_andreonana24-nPy8_large.jpg
Kisah Kiper Top Manchester United yang Ikut Jadi Amukan Pendemo Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/49/1632233/pembalap-brasil-diogo-moreira-gabung-lcr-honda-untuk-motogp-2026-meu.webp
Pembalap Brasil Diogo Moreira Gabung LCR Honda untuk MotoGP 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/shin_tae_yong.jpg
Shin Tae-yong Buka Suara! Jawab Rumor Gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement