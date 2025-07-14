Kisah Tak Biasa Neymar Jr, Pesepakbola Brasil Punya 4 Anak dari 3 Ibu Berbeda

Neymar Jr punya empat orang anak dari tiga ibu berbeda (Foto: Instagram/@brunabiancardi)

KISAH tak biasa Neymar Jr menarik untuk diulas. Sebab, sang pesepakbola punya empat anak dari tiga ibu berbeda!

Neymar merupakan pemain bintang yang aksi-aksinya ditunggu di lapangan. Pria berusia 33 tahun itu pernah memperkuat sejumlah klub papan atas seperti Santos FC, Barcelona, PSG, dan Al Hilal.

1. 363 Gol

Di sepanjang kariernya, Neymar telah mengukir 363 gol dan 227 assist dalam 603 pertandingan di semua kompetisi. Bersama Timnas Brasil, ia bikin 79 gol dan 59 assist dalam 128 pertandingan.

Deretan trofi pernah dikoleksi Neymar termasuk Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Champions, Copa Libertadores, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Klub. Bareng Timnas Brasil, ia memenangi Piala Konfederasi 2013 serta medali emas Olimpiade London 2012.

Kini, Neymar kembali ke klub asalnya yakni Santos FC. Ia pulang setelah hanya semusim membela Al Hilal di Arab Saudi.

Talentanya di atas lapangan tak perlu diragukan lagi. Namun, gaya hidup Neymar yang glamor dan doyan pesta juga mencuri perhatian tersendiri. Betapa tidak, ia punya empat anak dari tiga perempuan berbeda!