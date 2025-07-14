Timnas Indonesia U-23 Siap Tempur di Piala AFF U-23 2025, Gerald Vanenburg Ingin Menangkan Semua Pertandingan!

Gerald Vanenburg ingin Timnas Indonesia U-23 menangi semua pertandingan di Piala AFF U-23 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Gerald Vanenburg memastikan Timnas Indonesia U-23 siap tempur di ajang Piala AFF U-23 2025. Sang pelatih bahkan ingin memenangi setiap pertandingan yang dijalani.

Piala AFF U-23 2025 di Indonesia akan bergulir mulai Selasa 15 Juli 2025. Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup A bersama Malaysia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.

1. Menangi Setiap Pertandingan

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Vanenburg menyatakan tim besutannya akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ia juga senang karena segrup dengan Malaysia U-23.

“Saya kira kalau kita bermain di turnamen, kita akan selalu mencoba memberi yang terbaik,” kata Vanenburg dalam konferensi pers jelang Piala AFF U-23 2025 di Jakarta, Senin (14/7/2025).

“Apalagi kami berada segrup dengan Malaysia. Kami akan mencoba memenangkan tiap pertandingan,” sambung pria asal Belanda itu.

Vanenburg mengungkapkan Timnas Indonesia U-23 bertekad menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Ia yakin bisa memenuhi keinginan itu karena telah mempersiapkan skuadnya dengan baik.