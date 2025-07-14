Bojan Hodak Beri Sinyal Persib Bandung Rekrut 1 Pemain Anyar

Bojan Hodak memberi sinyal Persib Bandung akan menambah satu pemain (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi sinyal akan merekrut satu pemain tambahan jelang Super League 2025-2026. Namun, ia tidak menjabarkan apakah itu pemain lokal atau legiun asing.

Untuk saat ini, Hodak hanya akan fokus untuk mempersiapkan timnya. Apalagi dalam waktu dekat, Persib akan menjalani training camp (TC) di Thailand.

1. Uji Coba

Selama di Negeri Gajah Putih, Pangeran Biru akan memainkan tiga pertandingan uji coba. Ia yakin TC ini sangat bagus untuk para pemain.

“Mungkin nanti akan ada satu pemain (baru), mungkin,” ujar Hodak di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

“Kami akan melakukan tiga pertandingan (uji coba). Pada dasarnya kami akan berada bersama-sama dalam 10 hari, memainkan tiga pertandingan,” kata pria asal Kroasia itu.

“Dan para pemain dalam 10 hari akan saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Jadi bagi para pemain baru, ini bagus bagi mereka untuk menyatu dan kami akan siap untuk liga,” tukas Hodak.