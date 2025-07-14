Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab 10 Pemain Arne Slot Absen di Laga Preston North End vs Liverpool di Pramusim 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |09:38 WIB
Penyebab 10 Pemain Arne Slot Absen di Laga Preston North End vs Liverpool di Pramusim 2025-2026
Liverpool menang 3-1 atas Preston North End di laga uji coba pramusim 2025-2026. (Foto: Laman resmi Liverpool)
A
A
A

SEBANYAK 10 pemain Arne Slot absen saat Liverpool menghadapi Preston North End di laga pramusim 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Deepdale, Preston, Inggris, Minggu 13 Juli 2025 malam WIB. Nama-nama yang absen adalah Florian Wirtz, Alisson Becker, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister, James McConnell, Luis Diaz, Jayden Danns, Harvey Elliott dan Tyler Morton.

Florian Wirtz, Alisson Becker, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister, James McConnell, Luis Diaz, dan Jayden Danns belum dalam kondisi tubuh yang optimal setelah menjalani libur panas. Alhasil, mereka masih harus menjalani sesi latihan tambahan di markas latihan Liverpool.

Penghormatan kepada Diogo Jota sebelum laga Preston North End vs Liverpool dimulai. (Foto: Laman resmi Liverpool)
Penghormatan kepada Diogo Jota sebelum laga Preston North End vs Liverpool dimulai. (Foto: Laman resmi Liverpool)

Sementara Harvey Elliott dan Tyler Morton baru saja kelar membela Timnas Inggris U-21 di Piala Eropa U-21 2025. Berkat bantuan keduanya, Timnas Inggris U-21 keluar menjadi juara setelah menang 3-2 atas Jerman U-21 di partai puncak. Dalam pertandingan tersebut, Harvey Elliott membuka keunggulan Timnas Inggris U-21 di menit kelima.

1. Liverpool Menang 3-1 atas Preston North End

Liverpool mengawali masa pramusim 2025-2026 dengan gemilang. Setelah melalui 90 menit pertandingan, The Reds -julukan Liverpool- menang 3-1 atas Preston North End.

Gol-gol Liverpool dicetak Connor Bradley pada menit 33, Darwin Nunez (53’) dan Cody Gakpo (88’). Sementara itu, satu-satunya gol tuan rumah dilesakkan Liam Lindsay di menit 83.

2. Empat Pemain Baru Jalani Debut

Sebanyak empat pemain baru yang didatangkan pada musim panas 2025 mendapatkan kesempatan debut oleh Arne Slot. Mereka ialah Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Freddie Woodman dan Giorgi Mamardashvili.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174695/josep_guardiola-SIkX_large.jpg
Pecahkan Rekor 250 Kemenangan Usai Manchester City Hajar Brentford 1-0, Josep Guardiola Kalahkan Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/45/3174675/simak_hasil_liga_inggris_2025_2026_yang_digelar_minggu-7KG4_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Everton vs Crystal Palace 2-1, Newcastle United 2-0 Nottingham Forest!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/45/3174530/chelsea_menang_2_1_atas_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-zlQV_large.jpg
Arne Slot ungkap Penyebab Liverpool Kalah 1-2 dari Chelsea di Liga Inggris 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/45/3174514/manchester_united-RmCU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Arsenal dan Manchester United Kompak Menang 2-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632123/kenapa-patrick-kluivert-enggan-minta-maaf-usai-gagal-loloskan-timnas-indonesia-ke-piala-dunia-2026-fkr.webp
Kenapa Patrick Kluivert Enggan Minta Maaf usai Gagal Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Juventus Justru Krisis Gelandang Jelang Bursa Transfer Januari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement