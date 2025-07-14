Penyebab 10 Pemain Arne Slot Absen di Laga Preston North End vs Liverpool di Pramusim 2025-2026

SEBANYAK 10 pemain Arne Slot absen saat Liverpool menghadapi Preston North End di laga pramusim 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Deepdale, Preston, Inggris, Minggu 13 Juli 2025 malam WIB. Nama-nama yang absen adalah Florian Wirtz, Alisson Becker, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister, James McConnell, Luis Diaz, Jayden Danns, Harvey Elliott dan Tyler Morton.

Florian Wirtz, Alisson Becker, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister, James McConnell, Luis Diaz, dan Jayden Danns belum dalam kondisi tubuh yang optimal setelah menjalani libur panas. Alhasil, mereka masih harus menjalani sesi latihan tambahan di markas latihan Liverpool.

Penghormatan kepada Diogo Jota sebelum laga Preston North End vs Liverpool dimulai. (Foto: Laman resmi Liverpool)

Sementara Harvey Elliott dan Tyler Morton baru saja kelar membela Timnas Inggris U-21 di Piala Eropa U-21 2025. Berkat bantuan keduanya, Timnas Inggris U-21 keluar menjadi juara setelah menang 3-2 atas Jerman U-21 di partai puncak. Dalam pertandingan tersebut, Harvey Elliott membuka keunggulan Timnas Inggris U-21 di menit kelima.

1. Liverpool Menang 3-1 atas Preston North End

Liverpool mengawali masa pramusim 2025-2026 dengan gemilang. Setelah melalui 90 menit pertandingan, The Reds -julukan Liverpool- menang 3-1 atas Preston North End.

Gol-gol Liverpool dicetak Connor Bradley pada menit 33, Darwin Nunez (53’) dan Cody Gakpo (88’). Sementara itu, satu-satunya gol tuan rumah dilesakkan Liam Lindsay di menit 83.

2. Empat Pemain Baru Jalani Debut

Sebanyak empat pemain baru yang didatangkan pada musim panas 2025 mendapatkan kesempatan debut oleh Arne Slot. Mereka ialah Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Freddie Woodman dan Giorgi Mamardashvili.