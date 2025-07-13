Jelang Final Piala Presiden 2025, Ole Romeny Kirim Pesan Spesial untuk Fans Timnas Indonesia

BANDUNG – Penyerang Oxford United, Ole Romeny memiliki pesan spesial untuk fans Tim Nasional (Timnas) Indonesia jelang final Piala Presiden 2025. Romeny tepatnya ingin berterima kasih atas sambutan dan dukungan yang ia terima selama beraksi bersama Oxford United di Piala Presiden 2025.

Tak lupa Romeny juga berterima kasih atas doa kesembuhan atas cedera yang ia alami. Romeny pun menyesal karena cedera itu, ia tak bisa bermain di laga final Piala Presiden 2025 antara Oxford United vs Port FC.

Ya, pemain berposisi penyerang itu mengalami cedera saat Oxford menang 4-0 atas Arema FC dalam fase Grup A Piala Presiden 2025. Laga tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis 10 Juli 2025.

1. Pesan dari Ole Romeny

Ole Romeny mengatakan sangat spesial melakukan pramusim di Indonesia karena mendapatkan sambutan hangat. Hal itu sangat menyenangkan untuknya dan juga Oxford United.

"Terima kasih Indonesia!! Sambutan yang kami terima luar biasa, sangat berarti," tulis Ole dilaman Instagram pribadinya, dikutip Minggu (13/7/2025).

Ole Romeny cedera di laga Arema FC vs Oxford United (Foto: Okezone/Agi Ilman)

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan cukup sedih tidak bisa menuntaskan pramusim karena cedera yang dialaminya. Namun, kini kondisinya sudah lebih baik karena dukungan publik sepak bola Indonesia

"Sayangnya, saya harus mengundurkan diri karena cedera yang tampaknya serius. Saya akan melakukan apa pun untuk kembali secepat mungkin," sambung Romeny.