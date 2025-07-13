Jadwal Siaran Langsung Oxford United vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 Malam Ini

JADWAL siaran langsung Oxford United vs Port FC di final Piala Presiden 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga puncak yang dihelat di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, tersebut tepatnya akan dimainkan pada Minggu (13/7/2025) sore WIB.

Ya, kedua tim tamu yang didatangkan dari luar negeri itu akan saling sikut-sikutan demi bisa menjuarai turnamen pramusim di Indonesia tersebut. Oxford United yang bermain di Liga 2 Inggris, bakal ditantang klub divisi utama di Liga Thailand, yakni Port FC.

1. Oxford Incar Juara

Oxford United menjadi salah satu tim yang paling terlihat berniat untuk juara Piala Presiden 2025. Terbukti mereka kerap memainkan pemain bintangnya untuk bisa merebut kemenangan.

Terbukti cara itu ampuh karena kini Oxford United sudah lolos ke final dan siap melawan Port FC demi bisa juara Piala Presiden 2025.Pelatih Oxford United, Gary Rowett semakin optimistis timnya bisa juara.

Rowett mengatakan kemenangan atas Liga Indonesia All Star dan Arema FC membuat Oxford United kian percaya diri.

Ole Romeny di Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Gim pertama luar biasa, atmosfer yang bagus. Kami menikmati pengalaman kami di sini, merasakan atmosfer di sini, saya pikir pemain dan staf menikmati hari hari mereka di sini,” kata Gary di press conference road to final Piala Presiden 2025 di Gedung Sate Bandung, dikutip Minggu (13/7/2025).

Rowett akui ini merupakan kali pertama ke Indonesia. Namun Gary mendapatkan masukan dari dua anak asuhnya yakni Ole Romeny dan Marcelino Ferdinan terkait kultur sepak bola di Indonesia.