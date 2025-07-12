Timnas Indonesia U-23 Tak Gelar Uji Coba Jelang Piala AFF U-23 2025, Gerald Vanenburg Justru Senang

JAKARTA – Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg mengaku senang timnya tak menjalani laga uji coba jelang Piala AFF U-23 2025. Dengan begitu para pemain Garuda Muda bisa menghindari cedera-cedera yang tak diinginkan, yang bisa saja terjadi saat laga uji coba berlangsung.

Piala AFF U-23 2025 akan digelar di Indonesia pada 15-29 Juli 2025. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Malaysia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.

1. Tak Ada Laga Uji Coba

Meski terus mematangkan persiapannya, Timnas Indonesia U-23 tidak akan menjalani laga uji coba. Vanenburg lebih memilih memaksimalkan skuadnya dengan menggelar internal game.

“Tidak. Kami menggelar uji coba dengan pemain kami sendiri. 11 lawan 11 dengan pemain sendiri setiap hari,” kata Vanenburg kepada wartawan termasuk Okezone, Sabtu (12/7/2025).

“Tidak ada (uji coba lawan tim lain). Dan menurut saya, itu bagus,” tambahnya.

2. Demi Hindari Cedera

Mengintip Latihan Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF 2025

Vanenburg menilai Timnas Indonesia U-23 tidak membutuhkan laga uji coba. Legenda sepak bola Belanda itu tak ingin melakoni laga uji coba karena khawatir ada pemainnya yang mengalami cedera.

“Jujur saja, saya rasa kami tidak membutuhkannya. Karena para pemain dalam kondisi yang cukup baik. Mereka bisa bermain 11 lawan 11 dengan sesama pemain dalam skuad. Dengan begitu kami bisa lebih menjaga agar tidak ada yang cedera,” sambung Vanenburg.