HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Elegan Beckham Putra soal Regulasi 11 Pemain Asing di Super League 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |04:01 WIB
Respons Elegan Beckham Putra soal Regulasi 11 Pemain Asing di Super League 2025-2026
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra. (Foto: Instagram/beckham_put7)
A
A
A

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Beckham Putra tak mempermasalahkan regulasi 11 pemain asing yang hadir di Super League (dulu Liga 1) 2025-2026. Sebab menurut Beckham, yang terpenting adalah pemain lokal tak boleh kalah dan harus semakin berusaha membuktikan diri.

Ya, saat ini setiap klub diperbolehkan merekrut 11 pemain asing di musim yang baru. Namun dari 11 pemain asing yang dimiliki, hanya delapan pemain yang boleh terdaftar dalam Daftar Susunan Pemain (DSP) di setiap pertandingannya.

1. Tak Masalah

Beckham menyatakan tidak mempermasalahkan dengan regulasi baru terkait pemain asing tersebut. Termasuk jika harus membebaskan jumlah pemain asing yang dimiliki.

“Saya tidak masalah, mau 11, mau semua asing juga, tidak ada masalah. Yang penting sebagai pemain lokal harus membuktikan kita layak di dalam tim,” ujar Beckham di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Sabtu (12/7/2025).

“Kita harus bisa menunjukan kualitas kita sebagai pemain lokal sangat layak ada di dalam tim,” sambungnya.

Beckham Putra. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Beckham Putra. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

2. Siap Bersaing

Saat ini, Beckham memang tengah dalam kepercayaan diri tinggi. Pasalnya ia turut mempersembahkan Persib juara back to back di Liga 1 musim 2023-2024 dan 2024-2025.

Pencapain itu juga yang membuat Beckham mendapatkan kepercayaan untuk bergabung bersama Timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

 

Halaman:
1 2
      
