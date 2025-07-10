Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ingin Hidupkan Liga Putri Indonesia, Menpora Dito Ariotedjo Bakal Colek PSSI

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |14:45 WIB
Ingin Hidupkan Liga Putri Indonesia, Menpora Dito Ariotedjo Bakal Colek PSSI
Timnas Putri Indonesia saat bermain di Kualifikasi Piala Asia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo ingin Indonesia kembali memiliki Liga Putri. Karena itu, Dito akan mencoba meminta PSSI untuk segera menggulirka kompetisi sepakbola antar pemain putri tersebut.

Kompetisi profesional putri itu terakhir digelar pada 2019 lalu. Setelah itu kompetisi tersebut mati suri karena belum kunjung digelar kembali.

1. Harapan Menpora

Dito mengatakan Liga Putri adalah sebuah kebutuhan untuk saat ini. Dia menilai PSSI bisa menggelar ajang itu dengan sederhana dan terus meningkatkannya seiring berjalannya waktu.

"Kami juga ingin Liga Putri ini segera diselenggarakan," kata Dito di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

"Ya, mungkin nanti saya akan memberikan masukan ke PSSI bahwa mungkin ya bisa diselenggarakan juga secara praktis. Jadi, mungkin jangan yang bersifat grande dulu," tambahnya.

Pria berusia 34 tahun itu menilai kehadiran Liga Putri akan menumbuhkan semangat berkompetisi para pemain putri Tanah Air. Nantinya, dia akan membahas lebih lanjut soal Liga Putri bersama PSSI.

Menpora Dito Ariotedjo
Menpora Dito Ariotedjo

"Ini kan kita memulai untuk memberikan pemicu dan juga suntikan agar atlet-atlet putri bola se-Indonesia ini bisa ter-scouting juga. Ya, ini nanti kita akan membahas dengan PSSI," lanjut Dito.

PSSI berencana menggulirkan Liga Putri pada 2027 mendatang. Tentunya hal tersebut mundur dari yang semestinya digelar pada 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/49/3167052/berikut_tiga_pelatih_top_yang_pernah_bikin_heboh_sepakbola_indonesia-ghFM_large.jpg
3 Pelatih Top yang Pernah Bikin Heboh Sepakbola Indonesia, Nomor 1 Sebut Rumput bak Makanan Hewan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/49/3166506/thom_haye_kemungkinan_baru_gabung_persib_bandung_kelar_membela_timnas_indonesia_pada_september_2025_persib-Xm46_large.jpg
Persib Bandung vs Borneo FC Ditunda, Thom Haye Latihan Bareng Maung Bandung Kelar Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/49/3158310/persija_jakarta_vs_arema_fc-3Mob_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Arema FC di Laga Uji Coba: Macan Kemayoran Terkam Singo Edan 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/49/3153400/takeyuki_oya_bicara_alasannya_mau_menerima_tawaran_jadi_manajer_umum_kompetisi_dan_operasional_liga_1-sKoA_large.jpeg
16 Tahun Tangani J-League, Ini Alasan Takeyuki Oya Mau Jadi Manajer Kompetisi Liga 1 Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/50/1631083/garuda-fight-championship-angkat-gengsi-combat-sports-ke-level-lebih-tinggi-iwa.webp
Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/timnas_indonesia.jpg
Prediksi Starting Line Up Timnas Indonesia vs Irak, Laga Hidup Mati Garuda!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement