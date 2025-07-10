Ingin Hidupkan Liga Putri Indonesia, Menpora Dito Ariotedjo Bakal Colek PSSI

Timnas Putri Indonesia saat bermain di Kualifikasi Piala Asia 2026. (Foto: PSSI)

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo ingin Indonesia kembali memiliki Liga Putri. Karena itu, Dito akan mencoba meminta PSSI untuk segera menggulirka kompetisi sepakbola antar pemain putri tersebut.

Kompetisi profesional putri itu terakhir digelar pada 2019 lalu. Setelah itu kompetisi tersebut mati suri karena belum kunjung digelar kembali.

1. Harapan Menpora

Dito mengatakan Liga Putri adalah sebuah kebutuhan untuk saat ini. Dia menilai PSSI bisa menggelar ajang itu dengan sederhana dan terus meningkatkannya seiring berjalannya waktu.

"Kami juga ingin Liga Putri ini segera diselenggarakan," kata Dito di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

"Ya, mungkin nanti saya akan memberikan masukan ke PSSI bahwa mungkin ya bisa diselenggarakan juga secara praktis. Jadi, mungkin jangan yang bersifat grande dulu," tambahnya.

Pria berusia 34 tahun itu menilai kehadiran Liga Putri akan menumbuhkan semangat berkompetisi para pemain putri Tanah Air. Nantinya, dia akan membahas lebih lanjut soal Liga Putri bersama PSSI.

Menpora Dito Ariotedjo

"Ini kan kita memulai untuk memberikan pemicu dan juga suntikan agar atlet-atlet putri bola se-Indonesia ini bisa ter-scouting juga. Ya, ini nanti kita akan membahas dengan PSSI," lanjut Dito.

PSSI berencana menggulirkan Liga Putri pada 2027 mendatang. Tentunya hal tersebut mundur dari yang semestinya digelar pada 2026.