Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Putri Indonesia Gagal ke Piala Asia 2026, Erick Thohir: Terima Kasih Telah Berjuang Sekuat Tenaga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |01:05 WIB
Timnas Putri Indonesia Gagal ke Piala Asia 2026, Erick Thohir: Terima Kasih Telah Berjuang Sekuat Tenaga
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Putri Indonesia gagal ke Piala Asia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun tulis pesan menyentuh.

Erick tetap apresiasi perjuangan Timnas Putri Indonesia. Dia sampaikan terima kasih atas kerja keras tim.

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 Malam Ini

1. Timnas Putri Indonesia Gagal ke Piala Asia 2026

Timnas Putri Indonesia gagal tampil di ajang Piala Asia 2026. Mereka harus puas berada di posisi ketiga fase Grup D Kualifikasi Piala Asia 2026.

Di laga terakhir, Skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- kalah 1-2 dari Taiwan. Laga itu berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu 5 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175156//ole_romeny-i9oM_large.jpg
Patrick Kluivert Buka-bukaan Kondisi Ole Romeny Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Siap Tempur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175151//emil_audero-Dmes_large.jpg
Bawa-Bawa Maarten Paes, Patrick Kluivert Ungkap Perasaan Campur Aduknya saat Emil Audero Absen Bela Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175125//patrick_kluivert-m1KW_large.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi bak Laga Final, Patrick Kluivert: Kami Akan Berikan Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175105//para_pemain_timnas_indonesia-VIvi_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Wajib Menang Garuda, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629113/luca-marini-sebut-marc-marquez-cedera-karena-kerikil-sirkuit-mandalika-dqf.webp
Luca Marini Sebut Marc Marquez Cedera karena Kerikil Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement