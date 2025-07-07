Timnas Putri Indonesia Gagal ke Piala Asia 2026, Erick Thohir: Terima Kasih Telah Berjuang Sekuat Tenaga

TIMNAS Putri Indonesia gagal ke Piala Asia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun tulis pesan menyentuh.

Erick tetap apresiasi perjuangan Timnas Putri Indonesia. Dia sampaikan terima kasih atas kerja keras tim.

1. Timnas Putri Indonesia Gagal ke Piala Asia 2026

Timnas Putri Indonesia gagal tampil di ajang Piala Asia 2026. Mereka harus puas berada di posisi ketiga fase Grup D Kualifikasi Piala Asia 2026.

Di laga terakhir, Skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- kalah 1-2 dari Taiwan. Laga itu berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu 5 Juli 2025.