LIGA INDONESIA

Berkat Rizky Ridho, Adaptasi Jordi Amat di Persija Jakarta Sangat Baik

Andri Bagus Syaeful, Jurnalis - Kamis, 10 Juli 2025 | 00:12 WIB
Berkat Rizky Ridho, Adaptasi Jordi Amat di Persija Jakarta Sangat Baik
Proses adaptasi Jordi Amat di Persija Jakarta berjalan sangat baik berkat Rizky Ridho (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

DEPOK – Proses adaptasi Jordi Amat di Persija Jakarta berjalan sangat baik. Ternyata, itu berkat campur tangan seorang Rizky Ridho.

Jordi diikat kontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim. Ia menjadi rekrutan ketiga Persija setelah Eksel Runtukahu dan Van Basty Sousa (Brasil).

1. Timnas Indonesia

Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)

Pemain berdarah Spanyol itu mengaku tidak perlu berlama-lama adaptasi dengan Persija. Pasalnya, ia sudah mengenal beberapa nama pemain yang sempat keluar dan masuk Timnas Indonesia, termasuk Ridho.

"Ya, untuk saat ini sangat baik. Adaptasinya sangat baik. Saya juga mengenal beberapa rekan setim dari tim nasional," kata Jordi di Sawangan, Depok, Jawa Barat, dikutip Kamis (10/7/2025).

2. Muda

Mantan pemain Espanyol itu mengakui Persija dihuni banyak pemain muda potensial yang membuatnya harus bisa seirama. Ia akan berusaha sejalan dengan tim kepelatihan saat ini untuk bersama-sama membangun kekutan tim.

"Skuadnya masih muda. Saya pikir juga akan ada lebih banyak pemain yang datang. Jadi, senang berada di sini," ucap Jordi.

 

