Janji Bek Timnas Indonesia Kevin Diks Siap Habis-habisan di Borussia Monchengladbach

BEK Timnas Indonesia, Kevin Diks, tebar janji manis usai resmi gabung Borussia Monchengladbach. Dia memastikan siap tampil habis-habisan.

Kevin mengaku senang bisa bergabung dengan lima kali juara Liga Jerman tersebut. Kini menarik menantikan kiprahnya.\

1. Kevin Diks Resmi Gabung Borussia Monchengladbach

Kevin Diks diumumkan secara resmi sebagai pemain anyar Borussia Monchengladbach pada 1 Juli 2025. Pemain berusia 28 tahun ini mendapatkan kontrak cukup panjang hingga Juni 2030.

Kevin bergabung dengan Borussia Monchengladbach setelah empat musim berseragam FC Copenhagen. Perpisahan dengan FC Copenhagen cukup berat bagi Kevin mengingat kontribusinya di klub Denmark tersebut.

2. Disambut sebagai Keluarga Baru

Walau demikian, kesedihan Kevin perlahan sirna karena bergabung dengan Borussia Monchengladbach. Kevin mengungkapkan, Die Fohlen -julukan Borussia Monchengladbach- menyambutnya seperti keluarga baru.

"Saya baru saja tiba, tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga. Semua orang di klub, pelatih, manajemen, rekan satu tim, menyambut saya dengan hangat," tutur Kevin dikutip dari Bild, Rabu (9/7/2025).

"Saya senang berada di sini. Saya ingin memahami prosesnya dan merasakan bagaimana klub ini bekerja," tambahnya.