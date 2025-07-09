Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Bek Timnas Indonesia Kevin Diks Siap Habis-habisan di Borussia Monchengladbach

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |03:05 WIB
Janji Bek Timnas Indonesia Kevin Diks Siap Habis-habisan di Borussia Monchengladbach
Kevin Diks resmi gabung Borussia Monchengladbach. (Foto: Borussia Monchengladbach)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Kevin Diks, tebar janji manis usai resmi gabung Borussia Monchengladbach. Dia memastikan siap tampil habis-habisan.

Kevin mengaku senang bisa bergabung dengan lima kali juara Liga Jerman tersebut. Kini menarik menantikan kiprahnya.\

Kevin Diks: Bek Tengah, Kanan, Kiri, atau Gelandang Bertahan, Saya Siap!

1. Kevin Diks Resmi Gabung Borussia Monchengladbach

Kevin Diks diumumkan secara resmi sebagai pemain anyar Borussia Monchengladbach pada 1 Juli 2025. Pemain berusia 28 tahun ini mendapatkan kontrak cukup panjang hingga Juni 2030.

Kevin bergabung dengan Borussia Monchengladbach setelah empat musim berseragam FC Copenhagen. Perpisahan dengan FC Copenhagen cukup berat bagi Kevin mengingat kontribusinya di klub Denmark tersebut.

2. Disambut sebagai Keluarga Baru

Walau demikian, kesedihan Kevin perlahan sirna karena bergabung dengan Borussia Monchengladbach. Kevin mengungkapkan, Die Fohlen -julukan Borussia Monchengladbach- menyambutnya seperti keluarga baru.

"Saya baru saja tiba, tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga. Semua orang di klub, pelatih, manajemen, rekan satu tim, menyambut saya dengan hangat," tutur Kevin dikutip dari Bild, Rabu (9/7/2025).

"Saya senang berada di sini. Saya ingin memahami prosesnya dan merasakan bagaimana klub ini bekerja," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630137/calvin-verdonk-absen-di-laga-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-cdg.webp
Calvin Verdonk Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement