Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara 2 Hal Ini, Kevin Diks Terima Pinangan Borussia Monchengladbach

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |15:48 WIB
Gara-Gara 2 Hal Ini, Kevin Diks Terima Pinangan Borussia Monchengladbach
Kevin Diks resmi gabung Borussia Monchengladbach. (Foto: Borussia Monchengladbach)
A
A
A

ALASAN Kevin Diks terima pinangan Borussia Monchengladbach terungkap. Ada 2 faktor yang membuatnya tergiur pindah ke klub asal Jerman itu.

Kevin Diks menyebut tantangan serta kemauan menjajal pengalaman baru jadi alasan utamanya pindah ke Borussia Monchengladbach. Kini, dia pun jadi pemain pertama Indonesia yang berkarier di Liga Jerman.

Senyum Merekah Kevin Diks di Markas Borussia Monchengladbach

1. Kevin Diks Resmi Gabung Borussia Monchengladbach

Kevin Diks resmi berstatus sebagai pemain Borussia Monchengladbach per 1 Juli 2025. Dia merapat ke klub Jerman itu setelah kontraknya bersama FC Copenhagen habis.

Borussia Monchengladbach menjadi klub Jerman pertama bagi Kevin. Walau begitu, dia merasa cocok karena kesukaannya mencari tantangan dan pengalaman baru dalam kariernya.

"Saya melihat Gladbach sebagai tahap berikutnya dalam karier saya. Dan dari perspektif olahraga, ini adalah langkah besar, persaingan yang lebih ketat, lingkungan yang lebih luas, tantangan baru," kata Kevin Diks, dilansir dari Bild, Selasa (8/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629815/prediksi-ranking-fifa-timnas-indonesia-usai-lawan-arab-saudi-bisa-salip-vietnam-oap.jpg
Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia usai Lawan Arab Saudi: Bisa Salip Vietnam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement