Gara-Gara 2 Hal Ini, Kevin Diks Terima Pinangan Borussia Monchengladbach

ALASAN Kevin Diks terima pinangan Borussia Monchengladbach terungkap. Ada 2 faktor yang membuatnya tergiur pindah ke klub asal Jerman itu.

Kevin Diks menyebut tantangan serta kemauan menjajal pengalaman baru jadi alasan utamanya pindah ke Borussia Monchengladbach. Kini, dia pun jadi pemain pertama Indonesia yang berkarier di Liga Jerman.

1. Kevin Diks Resmi Gabung Borussia Monchengladbach

Kevin Diks resmi berstatus sebagai pemain Borussia Monchengladbach per 1 Juli 2025. Dia merapat ke klub Jerman itu setelah kontraknya bersama FC Copenhagen habis.

Borussia Monchengladbach menjadi klub Jerman pertama bagi Kevin. Walau begitu, dia merasa cocok karena kesukaannya mencari tantangan dan pengalaman baru dalam kariernya.

"Saya melihat Gladbach sebagai tahap berikutnya dalam karier saya. Dan dari perspektif olahraga, ini adalah langkah besar, persaingan yang lebih ketat, lingkungan yang lebih luas, tantangan baru," kata Kevin Diks, dilansir dari Bild, Selasa (8/7/2025).