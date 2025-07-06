Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Timnas Indonesia Kevin Diks Datang, Borussia Monchengladbach Semringah

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |00:05 WIB
Bintang Timnas Indonesia Kevin Diks Datang, Borussia Monchengladbach Semringah
Kevin Diks resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Borussia Monchengladbach. (Foto: Borussia Monchengladbach)
A
A
A

BINTANG Timnas Indonesia, Kevin Diks, resmi gabung Borussia Monchengladbach. Kedatangan Kevin Diks bikin klub Jerman itu semringah.

Pelatih hingga Direktur Olahraga klub meyakini Kevin Diks cocok dengan Die Fohlen -julukan Borussia Monchengladbach. Kiprahnya pun kini dinantikan.

Kevin Diks antar FC Copenhagen juara Liga Denmark 2024-2025 (Foto: FC Copenhagen/Gaston Szerman)

1. Kevin Diks Resmi Gabung Borussia Monchengladbach

Kevin Diks resmi berstatus sebagai pemain Borussia Monchengladbach pada 1 Juli 2025. Pemain berusia 28 tahun itu bergabung dengan klub setelah kontraknya habis di FC Copenhagen.

Di Borussia Monchengladbach, Kevin diikat kontrak hingga Juni 2030. Bek Timnas Indonesia itupun sudah diperkenalkan kepada pemain hingga staf kepelatihan di klub tersebut.

2. Sambut Antusias

Pelatih Borussia Monchengladbach, Gerardo Seoane mengatakan senang dengan kehadiran Kevin. Menurutnya, pemain keturunan Maluku itu memiliki kepribadian dan jiwa sosial yang kuat.

"Kevin memiliki kepribadian yang kuat. Ia pemain yang banyak bicara. Kami merasa ia adalah seseorang yang mencari kontak, yang berpikir sendiri, yang ingin memulai sesuatu. Itu adalah kriteria yang penting," kata Seoane, dilansir dari Bild, Minggu (6/7/2025).

Senada dengan Seoane, Direktur Olahraga Borussia Monchengladbach, Ronald Virkus mengatakan Kevin adalah pemain yang cocok dengan kebutuhan klub. Dengan pengalaman di sepakbola Eropa, Virkus yakin Kevin mampu memberi dampak positif untuk Die Fohlen.

"Kevin adalah pemain bertahan yang berpengalaman dan serba bisa yang dapat bermain di semua posisi pertahanan, tengah, kiri, atau kanan," ujar Virkus.

"Ini membuat kami lebih fleksibel dalam bertahan. Selain itu, dia adalah orang yang sangat baik yang tahu persis apa yang dia inginkan. Dia akan sangat cocok dengan kami," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174908/nathan_tjoe_a_on-OXAP_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Pede Timnas Indonesia Bakal Bikin Arab Saudi dan Irak Ketar-ketir di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174911/kevin_diks-vFme_large.jpg
Kevin Diks Ukir Statistik Ciamik Bareng Borussia Monchengladbach, Modal Bagus Jelang Bela Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174906/timnas_indonesia-Nh7B_large.jpg
Media Vietnam Takjub dengan Skuad Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Yakin Bisa Bersaing di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174904/ole_romeny-Tsx6_large.jpg
Kisah Unik Ole Romeny, Dekat dengan Bomber Liverpool Hugo Ekitike Gara-Gara Gaya Berpakaian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/11/1629143/blacksteel-fc-papuacetak-kemenangan-perdana-di-pfl-20252026-usai-taklukkan-nanzaby-fc-41-bov.webp
Blacksteel FC PapuaÂ Cetak Kemenangan Perdana di PFL 2025/2026 usai Taklukkan Nanzaby FC 4â1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_3.jpg
Media Vietnam Puji Kekuatan Timnas Indonesia: Skuad Garuda Hampir Tak Punya Celah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement