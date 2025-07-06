Bintang Timnas Indonesia Kevin Diks Datang, Borussia Monchengladbach Semringah

BINTANG Timnas Indonesia, Kevin Diks, resmi gabung Borussia Monchengladbach. Kedatangan Kevin Diks bikin klub Jerman itu semringah.

Pelatih hingga Direktur Olahraga klub meyakini Kevin Diks cocok dengan Die Fohlen -julukan Borussia Monchengladbach. Kiprahnya pun kini dinantikan.

1. Kevin Diks Resmi Gabung Borussia Monchengladbach

Kevin Diks resmi berstatus sebagai pemain Borussia Monchengladbach pada 1 Juli 2025. Pemain berusia 28 tahun itu bergabung dengan klub setelah kontraknya habis di FC Copenhagen.

Di Borussia Monchengladbach, Kevin diikat kontrak hingga Juni 2030. Bek Timnas Indonesia itupun sudah diperkenalkan kepada pemain hingga staf kepelatihan di klub tersebut.

2. Sambut Antusias

Pelatih Borussia Monchengladbach, Gerardo Seoane mengatakan senang dengan kehadiran Kevin. Menurutnya, pemain keturunan Maluku itu memiliki kepribadian dan jiwa sosial yang kuat.

"Kevin memiliki kepribadian yang kuat. Ia pemain yang banyak bicara. Kami merasa ia adalah seseorang yang mencari kontak, yang berpikir sendiri, yang ingin memulai sesuatu. Itu adalah kriteria yang penting," kata Seoane, dilansir dari Bild, Minggu (6/7/2025).

Senada dengan Seoane, Direktur Olahraga Borussia Monchengladbach, Ronald Virkus mengatakan Kevin adalah pemain yang cocok dengan kebutuhan klub. Dengan pengalaman di sepakbola Eropa, Virkus yakin Kevin mampu memberi dampak positif untuk Die Fohlen.

"Kevin adalah pemain bertahan yang berpengalaman dan serba bisa yang dapat bermain di semua posisi pertahanan, tengah, kiri, atau kanan," ujar Virkus.

"Ini membuat kami lebih fleksibel dalam bertahan. Selain itu, dia adalah orang yang sangat baik yang tahu persis apa yang dia inginkan. Dia akan sangat cocok dengan kami," lanjutnya.