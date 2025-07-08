Kevin Diks: Bek Tengah, Kanan, Kiri, atau Gelandang Bertahan, Saya Siap!

BEK Timnas Indonesia, Kevin Diks, mengatakan bahwa dirinya mempunyai fleksibilitas sebagai pemain bertahan. Dia mengaku bisa bermain di berbagai posisi bertahan, termasuk sebagai gelandang bertahan.

Kevin Diks akan memulai petualangan barunya sebagai pemain Borussia Monchengladbach. Klub Jerman itu mendatangkan Kevin dengan biaya transfer gratis usai kontraknya di FC Copenhagen berakhir.

Sejatinya, kehadiran Kevin akan menambah persaingan bek tengah di Borussia Monchengladbach. Klub berjuluk Die Fohlen itu diketahui sudah mempunyai deretan bek tengah seperti Ko Itakura, Fabio Chiarodia, Nico Elvedi, dan Marvin Friedrich.

Namun, persaingan itu tidak menjadi masalah bagi Kevin. Sebab, pemain Timnas Indonesia ini mengaku bisa bermain di segala posisi pertahanan tim, mulai dari bek tengah, kanan, kiri, hingga menjadi gelandang bertahan.

“Saya bisa bermain di hampir semua posisi bertahan: bek kanan dan kiri, bek tengah, atau bahkan di lini tengah sebagai bek enam (gelandang bertahan),” ungkap Kevin dikutip dari Bild, Selasa (8/7/2025).

“Namun, saat ini, saya merasa paling nyaman di pertahanan tengah. Baik di bek empat atau tiga (bek tengah kanan atau kiri), tidak masalah. Saya fleksibel dan siap melayani tim,” sambungnya.