Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kiper Langganan Timnas Indonesia Ernando Ari Antusias Jalani Pramusim Persebaya Surabaya di Australia

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |00:05 WIB
Kiper Langganan Timnas Indonesia Ernando Ari Antusias Jalani Pramusim Persebaya Surabaya di Australia
Ernando Ari kala membela Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

KIPER langganan Timnas Indonesia, Ernando Ari, antusias tatap tur pramusim Persebaya Surabaya. Klub berjuluk Bajul Ijo itu diketahui bakal jalani laga pramusim di Australia.

Persebaya Surabaya saat ini tengah memulai tur pramusimnya sambil mempersiapkan tim jelang Liga 1 2025-2026. Pada laga uji coba itu, Persebaya dihadapkan dengan sejumlah klub Australia.

Ernando Ari saat menggagalkan penalti Mohamed Toure AFC

1. Ernando Ari Antusias

Di Australia Barat, Bajul Ijo akan uji coba melawan Western Australia Football Team, pada Rabu 7 September 2025. Persiapan Bajul Ijo memang sedikit agak beda dengan tim-tim Liga 1 lainnya yang mulai mengikuti Piala Presiden hingga uji coba di dalam negeri.

Ernando Ari yang merupakan penjaga gawang Persebaya Surabaya turut ambil bagian. Dia mengungkapkan tekadnya berlatih keras selama di Australia.

Apalagi, berlatih di Australia menjadi pengalaman barunya saat bergabung dengan Persebaya. Meskipun, Ernando sejatinya pernah berlatih di Australia saat bergabung dengan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

”Intinya kami akan latihan keras selama di Perth," kata Ernando Ari Sutaryadi, melalui keterangan di laman resmi Persebaya.

2. Tantangan

Selain berlatih, uji coba melawan tim di Australia dengan materi pemain berkualitas juga menjadi tantangannya. Apalagi di tim itu, ada pemain-pemain top, di antaranya Aryn William yang juga pernah membela Persebaya.

"Bertanding dengan pemain-pemain yang menurut saya punya kualitas termasuk Aryn Williams. Ini bagus bagi tim, menjadi salah satu uji coba bagi pelatih untuk menentukan skuad menuju Liga 1 nanti,” jelas penjaga berusia 23 tahun ini.

Di sisi lain, Perwakilan Manajemen Persebaya, Nanang Prianto menegaskan tur ini bukan sekadar agenda pramusim biasa. Tetapi, tur ini juga kelanjutan kerja sama strategis dengan Football West, federasi sepakbola negara bagian Western Australia, yang telah terjalin sejak 2018.

"Mini training camp Persebaya di Perth ini sebenarnya sudah dirancang sejak April 2024, waktu itu kami berusaha agar pemusatan latihan di Perth bisa dilaksanakan pada Juli 2024 bersamaan off season ketika itu. Namun, harus mundur karena waktu yang mepet," kata Nanang Prianto.

“Alhamdulillah, tahun ini bisa terlaksana memasuki pekan ketiga Persebaya mempersiapkan diri menuju musim 2025-2026. Apalagi ini menjadi bagian perayaan HUT ke-35 sister province Jawa Timur dengan Western Australia,” terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/49/3168160/persija_jakarta-FpMZ_large.jpg
Belum Puas Persija Jakarta di Puncak Klasemen, Mauricio Souza Soroti Lini Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/49/3161775/persib_bandung-JFmo_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/49/3158032/persija_jakarta-yqhR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Cuma Targetkan Juara di Super League 2025-2026, Siap Orbitkan Pemain Muda Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/49/3157243/bojan_hodak-hOG4_large.jpg
Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630137/calvin-verdonk-absen-di-laga-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-cdg.webp
Calvin Verdonk Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement