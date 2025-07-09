Kiper Langganan Timnas Indonesia Ernando Ari Antusias Jalani Pramusim Persebaya Surabaya di Australia

KIPER langganan Timnas Indonesia, Ernando Ari, antusias tatap tur pramusim Persebaya Surabaya. Klub berjuluk Bajul Ijo itu diketahui bakal jalani laga pramusim di Australia.

Persebaya Surabaya saat ini tengah memulai tur pramusimnya sambil mempersiapkan tim jelang Liga 1 2025-2026. Pada laga uji coba itu, Persebaya dihadapkan dengan sejumlah klub Australia.

1. Ernando Ari Antusias

Di Australia Barat, Bajul Ijo akan uji coba melawan Western Australia Football Team, pada Rabu 7 September 2025. Persiapan Bajul Ijo memang sedikit agak beda dengan tim-tim Liga 1 lainnya yang mulai mengikuti Piala Presiden hingga uji coba di dalam negeri.

Ernando Ari yang merupakan penjaga gawang Persebaya Surabaya turut ambil bagian. Dia mengungkapkan tekadnya berlatih keras selama di Australia.

Apalagi, berlatih di Australia menjadi pengalaman barunya saat bergabung dengan Persebaya. Meskipun, Ernando sejatinya pernah berlatih di Australia saat bergabung dengan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

”Intinya kami akan latihan keras selama di Perth," kata Ernando Ari Sutaryadi, melalui keterangan di laman resmi Persebaya.

2. Tantangan

Selain berlatih, uji coba melawan tim di Australia dengan materi pemain berkualitas juga menjadi tantangannya. Apalagi di tim itu, ada pemain-pemain top, di antaranya Aryn William yang juga pernah membela Persebaya.

"Bertanding dengan pemain-pemain yang menurut saya punya kualitas termasuk Aryn Williams. Ini bagus bagi tim, menjadi salah satu uji coba bagi pelatih untuk menentukan skuad menuju Liga 1 nanti,” jelas penjaga berusia 23 tahun ini.

Di sisi lain, Perwakilan Manajemen Persebaya, Nanang Prianto menegaskan tur ini bukan sekadar agenda pramusim biasa. Tetapi, tur ini juga kelanjutan kerja sama strategis dengan Football West, federasi sepakbola negara bagian Western Australia, yang telah terjalin sejak 2018.

"Mini training camp Persebaya di Perth ini sebenarnya sudah dirancang sejak April 2024, waktu itu kami berusaha agar pemusatan latihan di Perth bisa dilaksanakan pada Juli 2024 bersamaan off season ketika itu. Namun, harus mundur karena waktu yang mepet," kata Nanang Prianto.

“Alhamdulillah, tahun ini bisa terlaksana memasuki pekan ketiga Persebaya mempersiapkan diri menuju musim 2025-2026. Apalagi ini menjadi bagian perayaan HUT ke-35 sister province Jawa Timur dengan Western Australia,” terangnya.