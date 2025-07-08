Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Laga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta Awali Liga 1 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |04:10 WIB
Resmi! Laga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta Awali Liga 1 2025-2026
PSIM Yogyakarta langsung lawan Persebaya Surabaya di laga pembuka Liga 1 2025-2026. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
A
A
A

JAKARTA - Laga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta resmi menjadi laga pembuka Liga 1 2025-2026, pada 8 Agustus 2025. Kabar baik itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus usai menjalani Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT LIB, pada Senin 7 Juli 2025.

Awalnya, laga pembuka turnamen yang telah berganti nama menjadi Super League 2025-2026 itu adalah mempertemukan Persib Bandung kontra PSIM Yogyakarta. Duel ini merupakan duel antara juara Liga 1 dan Liga 2 musim lalu. Namun, hal itu urung terjadi.

1. Persebaya vs PSIM Jadi Laga Pembuka

Beredar foto di media sosial kalau laga pembuka akan dimainkan Persebaya Surabaya versus PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Kamis 8 Agustus mendatang. Alih-alih menampik rumor, Ferry pun membenarkannya.

 “Persebaya melawan PSIM Yogyakarta,” jawab Ferry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

2. Alasannya

PT LIB ganti nama Liga 1 Jadi Super League. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
PT LIB ganti nama Liga 1 Jadi Super League. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Ferry memberikan penjelasan mengapa Persebaya vs PSIM Yogyakarta menjadi laga pembuka musim depan. Padahal, Bajol Ijo -julukan Persebaya Surabaya- bukan juara musim lalu.

Kata Ferry, hal itu bukan sebuah masalah. Sebab, pihaknya tidak memiliki tradisi mempertemukan juara Liga 1 dengan Liga 2 untuk menjadi laga pembuka musim baru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/49/3168160/persija_jakarta-FpMZ_large.jpg
Belum Puas Persija Jakarta di Puncak Klasemen, Mauricio Souza Soroti Lini Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/49/3161775/persib_bandung-JFmo_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/49/3158032/persija_jakarta-yqhR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Cuma Targetkan Juara di Super League 2025-2026, Siap Orbitkan Pemain Muda Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/49/3157243/bojan_hodak-hOG4_large.jpg
Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement