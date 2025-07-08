JAKARTA - Laga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta resmi menjadi laga pembuka Liga 1 2025-2026, pada 8 Agustus 2025. Kabar baik itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus usai menjalani Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT LIB, pada Senin 7 Juli 2025.
Awalnya, laga pembuka turnamen yang telah berganti nama menjadi Super League 2025-2026 itu adalah mempertemukan Persib Bandung kontra PSIM Yogyakarta. Duel ini merupakan duel antara juara Liga 1 dan Liga 2 musim lalu. Namun, hal itu urung terjadi.
Beredar foto di media sosial kalau laga pembuka akan dimainkan Persebaya Surabaya versus PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Kamis 8 Agustus mendatang. Alih-alih menampik rumor, Ferry pun membenarkannya.
“Persebaya melawan PSIM Yogyakarta,” jawab Ferry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Ferry memberikan penjelasan mengapa Persebaya vs PSIM Yogyakarta menjadi laga pembuka musim depan. Padahal, Bajol Ijo -julukan Persebaya Surabaya- bukan juara musim lalu.
Kata Ferry, hal itu bukan sebuah masalah. Sebab, pihaknya tidak memiliki tradisi mempertemukan juara Liga 1 dengan Liga 2 untuk menjadi laga pembuka musim baru.