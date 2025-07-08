Resmi! Laga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta Awali Liga 1 2025-2026

JAKARTA - Laga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta resmi menjadi laga pembuka Liga 1 2025-2026, pada 8 Agustus 2025. Kabar baik itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus usai menjalani Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT LIB, pada Senin 7 Juli 2025.

Awalnya, laga pembuka turnamen yang telah berganti nama menjadi Super League 2025-2026 itu adalah mempertemukan Persib Bandung kontra PSIM Yogyakarta. Duel ini merupakan duel antara juara Liga 1 dan Liga 2 musim lalu. Namun, hal itu urung terjadi.

1. Persebaya vs PSIM Jadi Laga Pembuka

Beredar foto di media sosial kalau laga pembuka akan dimainkan Persebaya Surabaya versus PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Kamis 8 Agustus mendatang. Alih-alih menampik rumor, Ferry pun membenarkannya.

“Persebaya melawan PSIM Yogyakarta,” jawab Ferry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

2. Alasannya

PT LIB ganti nama Liga 1 Jadi Super League. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Ferry memberikan penjelasan mengapa Persebaya vs PSIM Yogyakarta menjadi laga pembuka musim depan. Padahal, Bajol Ijo -julukan Persebaya Surabaya- bukan juara musim lalu.

Kata Ferry, hal itu bukan sebuah masalah. Sebab, pihaknya tidak memiliki tradisi mempertemukan juara Liga 1 dengan Liga 2 untuk menjadi laga pembuka musim baru.