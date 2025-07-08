Erick Thohir Tetap Sanjung Liga Indonesia All Star meski Dibungkam Oxford United 3-6

TIM Liga Indonesia All Star tetap disanjung Erick Thohir, meski dibungkam Oxford United 3-6. Pertemuan kedua tim tersaji di laga perdana Grup A Piala Presiden 2025.

Menurut Ketua Umum PSSI itu, para pemain Liga Indonesia All Star tampil dengan mentalitas yang kuat. Alhasil, meski kalah, mereka bisa memberi perlawanan sengit kepada tim asal Inggris tersebut.

1. Liga Indonesia All Star Kalah

Liga Indonesia All Stars menelan kekalahan 3-6 dari Oxford United dalam fase Grup A Piala Presiden 2025. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu 6 Juli 2025.

Usai laga, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan motivasi untuk para pemain di ruang ganti. Erick Thohir mengaku tidak kecewa dengan kekalahan Liga Indonesia All Stars dalam laga itu. Dia menilai para pemain sudah menunjukkan semangat juang tinggi selama 90 menit permainan.

“Nah, begitu dong! Semangat dan mental kalian hebat. Tidak mau kalah dan fight. Saya bangga dengan semangat juang dan keberanian kalian di lapangan," kata Erick Thohir dalam keterangannya.

"Kita menunjukkan bahwa kualitas sepakbola Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata,” tambahnya.