Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Liga Indonesia All Star vs Arema FC di Piala Presiden 2025

JADWAL siaran langsung Liga Indonesia All Star vs Arema FC di Piala Presiden 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga kedua dari Grup A itu tepatnya akan dimainkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Selasa 8 Juli 2025 sore WIB.

Meski dikatakan matchday kedua, bagi Arema FC itu akan menjadi aksi perdana mereka di Grup A Piala Presiden 2025. Sementara Liga Indonesia All Star sebelumnya sudah bermain melawan Oxford United dan gagal memetik kemenangan.

1. Wajib Menang

Ya, Liga Indonesia All Star gagal meraih kemenangan saat melawan Oxford United di laga perdana Grup A Piala Presiden 2025, pada Minggu 6 Juli 2025. Dalam pertandingan yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta tersebut, tim asuhan Rahmad Darmawan itu tumbang dengan skor 3-6.

Liga Indonesia All Star jelas wajib menang jika ingin menjadi juara Grup A. Sebab hanya juara grup yang berhak lolos ke final Piala Presiden 2025.

Sementara runner-up akan memperebutkan peringkat ketiga. Lalu bagaimana jika finis ketiga di fase grup? Maka perjalanan tim tersebut di Piala Presiden 2025 telah berakhir.

Liga Indonesia All Star kalah 3-6 dari Oxford United Aldi Chandra Okezone

Karena kondisi itulah, Liga Indonesia All Star wajib menang atas Arema FC.

2. Arema FC Siap Bikin Kejutan

Arema FC yang sejauh ini belum main siap memberikan kejutan. Singo Edan jelas mengincar kemenangan demi bisa menjadi juara Grup A.