Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Legenda Dukung Manchester United Gaet Emiliano Martinez, Singgung Kelakuan Minus

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |18:08 WIB
Legenda Dukung Manchester United Gaet Emiliano Martinez, Singgung Kelakuan Minus
Legenda dukung Manchester United gaet Emiliano Martinez meski ada catatan minus (Foto: Instagram/@emi_martinez26)
A
A
A

MANCHESTER United disebut-sebut tertarik mendatangkan Emiliano Martinez di bursa transfer musim panas 2025. Menurut eks bek Iblis Merah Paul Parker, kiper Timnas Argentina itu cocok tetapi punya catatan minus soal perilaku.

Man United dilaporkan mencari kiper baru setelah tidak puas dengan penampilan Andre Onana yang angin-anginan. Sejumlah nama langsung masuk daftar kandidat, termasuk Martinez.

1. Perilaku Jadi Perhatian

Emiliano Martinez di SUGBK. afaseleccion

Rekam jejak eks kiper Arsenal itu cukup mentereng. Selain membawa negaranya juara Piala Dunia 2022, Martinez juga cakap dalam menyelamatkan gawang dan minim melakukan kesalahan tidak perlu.

Hal itu jadi perhatian Parker. Menurutnya, Martinez jelas adalah peningkatan dalam hal kualitas. Akan tetapi, kepribadiannya cukup jadi sebuah kekhawatiran.

“Jelas sebuah peningkatan tetapi ini soal orang yang akan Anda bawa. Semua orang tahu tentang dia dan bagaimana perilakunya,” kata Parker, dikutip dari Goal, Selasa (8/7/2025).

“Jika Anda ingin mengambil langkah maju, Anda tidak akan selalu mendapat sosok yang sempurna,” imbuh pria berpaspor Inggris itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173455/mathew_baker_resmi_dikontrak_melbourne_city_fc-3bIq_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mathew Baker Resmi Dikontrak Melbourne City hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3171831/rizky_ridho_dikabarkan_diincar_terengganu_fc_pssi-0bzT_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho Gabung Klub Malaysia Terengganu FC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169669/calvin_verdonk_berpotensi_gabung_juventus_pada_musim_panas_2026_loscen-Abic_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Gabung Juventus pada Musim Panas 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/45/3168158/marselino_ferdinan-FLna_large.jpg
Breaking News: Marselino Ferdinan Resmi Gabung AS Trencin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630449/jadwal-dan-linkstreaming-irak-vs-timnas-indonesia-di-vision-qja.webp
Jadwal dan Link Streaming Irak vs Timnas Indonesia di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement