Legenda Dukung Manchester United Gaet Emiliano Martinez, Singgung Kelakuan Minus

MANCHESTER United disebut-sebut tertarik mendatangkan Emiliano Martinez di bursa transfer musim panas 2025. Menurut eks bek Iblis Merah Paul Parker, kiper Timnas Argentina itu cocok tetapi punya catatan minus soal perilaku.

Man United dilaporkan mencari kiper baru setelah tidak puas dengan penampilan Andre Onana yang angin-anginan. Sejumlah nama langsung masuk daftar kandidat, termasuk Martinez.

1. Perilaku Jadi Perhatian

Rekam jejak eks kiper Arsenal itu cukup mentereng. Selain membawa negaranya juara Piala Dunia 2022, Martinez juga cakap dalam menyelamatkan gawang dan minim melakukan kesalahan tidak perlu.

Hal itu jadi perhatian Parker. Menurutnya, Martinez jelas adalah peningkatan dalam hal kualitas. Akan tetapi, kepribadiannya cukup jadi sebuah kekhawatiran.

“Jelas sebuah peningkatan tetapi ini soal orang yang akan Anda bawa. Semua orang tahu tentang dia dan bagaimana perilakunya,” kata Parker, dikutip dari Goal, Selasa (8/7/2025).

“Jika Anda ingin mengambil langkah maju, Anda tidak akan selalu mendapat sosok yang sempurna,” imbuh pria berpaspor Inggris itu.