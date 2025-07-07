Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Brunei U-23 Dibantai Klub Malaysia

TIMNAS Brunei Darussalam U-23 dibantai klub Malaysia, yakni Kuching FC. Hal ini terjadi jelang Brunei hadapi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025.

Pertemuan Brunei dengan Timnas Indonesia U-23 akan tersaji pada pekan depan. Akankah Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- juga menang telak atas Brunei?

1. Brunei U-23 Dibantai Kuching FC

Timnas Brunei Darussalam U-23 terus gempur persiapan jelang mentas di Piala AFF U-23 2025. Ajang itu akan bergulir di Indonesia mulai 15 Juli 2025.

Brunei U-23 pun baru saja melakoni laga persahabatan melawan klub Malaysia, Kuching City FC, di Stadion Miri, Sarawak, pada Minggu, 6 Juli 2025. Dilansir dari akun Instagram resmi Timnas Brunei @fa.bruneidarussalam, laga ini merupakan pertandingan persahabatan tidak resmi.

Hasilnya, Brunei U-23 tak bisa berbicara banyak. Mereka kewalahan meladeni permainan klub Malaysia itu hingga kena bantai 1-5.

“Pertandingan persahabatan hari ini ditutup dengan pertandingan Brunei Darussalam U-23 1 - Kuching City FC 5. Pertemuan tidak resmi ini merupakan kesempatan pengembangan utama bagi skuad U-23 kami, mengasah keterampilan dan kerja sama tim mereka untuk menghadapi Piala AFF U-23. Kami terus bekerja keras!” tulis akun @fa.bruneidarussalam.