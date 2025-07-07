Perasaan Aneh Ole Romeny, Main di SUGBK tapi Tak Pakai Jersey Timnas Indonesia

JAKARTA - Penyerang Oxford United, Ole Romeny merasa aneh saat bermain melawan Liga Indonesia All Star di laga pembuka Grup A Piala Presiden 2025. Pasalnya ia yang biasa memakai jersey Timnas Indonesia saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), kini justru menggunakan jersey Oxford United.

Ole Romeny dimainkan Oxford United sejak awal pertandingan pada laga kontra Liga Indonesia All-Stars di laga pertama Grup A Piala Presiden 2025. Laga tersebut dihelat di SUGBK, Jakarta pada Minggu 6 Juli 2025 malam WIB.

1. Perasaan Aneh

Dalam laga itu, Oxford United mampu menumbangkan Liga Indonesia All-Stars dengan skor akhir 6-3. Enam gol untuk The Ox -julukan Oxford United- dicatat oleh oleh Mark Harris (4', 30'), Michal Helik (45'), Tom Bradshaw (52'), Placheta (56'), dan Brian De Keersmaecker (68').

Sementara, tiga gol untuk Liga Indonesia All-Stars dibukukan oleh Riko Simanjuntak (14'), Rizky Febrianto (74'), dan Eksel Runtukahu (80'). Selepas laga, Ole membagikan pengalamannya bermain untuk tim lain selain Timnas Indonesia di SUGBK.

Menurut Romeny, ini merupakan pengalaman yang baru dan sedikit aneh awalnya. Namun demikian, Ole Romeny tetap menikmati atmosfer luar biasa SUGBK bersama Oxford United.

Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Ini terasa sedikit aneh," kata Ole kepada awak media di SUGBK, Jakarta pada Senin (7/7/2025).

"Saya biasanya mengenakan kaus merah, bermain untuk tim nasional saya, tetapi sekarang juga menyenangkan bersama teman-teman saya. Saya sangat menikmatinya," sambung pemain berusia 25 tahun itu.