Patrick Kluivert Bahagia, Temukan Penyerang Lokal Tajam yang Bisa Diandalkan Timnas Indonesia

PATRICK Kluivert dijamin bahagia saat ini. Sebab, ia baru saja menemukan penyerang lokal tajam yang tenaganya dapat diandalkan saat Timnas Indonesia melakoni uji coba kontra Lebanon dan Kuwait di Surabaya pada September 2025.

Penyerang lokal yang dimaksud adalah Eksel Runtukahu. Pesepakbola 26 tahun ini tampil gemilang saat membela Liga Indonesia All Star kontra Oxford United di laga pertama Grup B Piala Presiden 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu 6 Juli 2025.

Eksel Runtukahu yang masuk di babak kedua berhasil membobol gawang Oxford United di menit 80. Meski hanya memiliki tinggi badan 179 sentimeter, penyerang anyar Persija Jakarta ini mengungguli bek-bek Oxford United yang bertinggi badan 190-an sentimeter saat duel udara.

Liga Indonesia All Star kalah 3-6 dari Oxford United. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Alhasil, sundulan Eksel Runtukahu meluncur mulus ke gawang Oxford United. Gol Eksel Runtukahu menjadi yang terakhir dalam laga tersebut. Skor akhir 6-3 untuk kemenangan Oxford United atas Liga Indonesia All Star.

1. Pelan-Pelan Berkembang

Musim lalu, Eksel Runtukahu tampil 19 kali di Liga 1 dengan koleksi tiga gol bersama Barito Putera. Level permainan Eksel Runtukahu dijamin meningkat di Liga 1 2025-2026 karena bakal satu tim dengan pemain-pemain top.

Ia berkesempatan latihan bareng dengan penyerang top asal Brasil milik Persija Jakarta, Gustavo Almeida. Eksel Runtukahu juga dapat belajar membaca permainan dari bek sekaliber Jordi Amat yang baru saja resmi gabung Persija Jakarta.

Pengalaman yang didapat di Persija Jakarta dapat dijadikan modal Eksel Runtukahu untuk lebih berkembang. Ujung-ujungnya, peluang Eksel Runtukahu membela Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert semakin terbuka.