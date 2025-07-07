Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Temukan Penyerang Lokal Tajam yang Bisa Diandalkan Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |06:22 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Temukan Penyerang Lokal Tajam yang Bisa Diandalkan Timnas Indonesia
Patrick Kluivert berpotensi panggil Eksel Runtukahu ke Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PATRICK Kluivert dijamin bahagia saat ini. Sebab, ia baru saja menemukan penyerang lokal tajam yang tenaganya dapat diandalkan saat Timnas Indonesia melakoni uji coba kontra Lebanon dan Kuwait di Surabaya pada September 2025.

Penyerang lokal yang dimaksud adalah Eksel Runtukahu. Pesepakbola 26 tahun ini tampil gemilang saat membela Liga Indonesia All Star kontra Oxford United di laga pertama Grup B Piala Presiden 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu  6 Juli 2025.

Eksel Runtukahu yang masuk di babak kedua berhasil membobol gawang Oxford United di menit 80. Meski hanya memiliki tinggi badan 179 sentimeter, penyerang anyar Persija Jakarta ini mengungguli bek-bek Oxford United yang bertinggi badan 190-an sentimeter saat duel udara.

Liga Indonesia All Star kalah 3-6 dari Oxford United. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
Liga Indonesia All Star kalah 3-6 dari Oxford United. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Alhasil, sundulan Eksel Runtukahu meluncur mulus ke gawang Oxford United. Gol Eksel Runtukahu menjadi yang terakhir dalam laga tersebut. Skor akhir 6-3 untuk kemenangan Oxford United atas Liga Indonesia All Star.

1. Pelan-Pelan Berkembang

Musim lalu, Eksel Runtukahu tampil 19 kali di Liga 1 dengan koleksi tiga gol bersama Barito Putera. Level permainan Eksel Runtukahu dijamin meningkat di Liga 1 2025-2026 karena bakal satu tim dengan pemain-pemain top.

Ia berkesempatan latihan bareng dengan penyerang top asal Brasil milik Persija Jakarta, Gustavo Almeida. Eksel Runtukahu juga dapat belajar membaca permainan dari bek sekaliber Jordi Amat yang baru saja resmi gabung Persija Jakarta.

Pengalaman yang didapat di Persija Jakarta dapat dijadikan modal Eksel Runtukahu untuk lebih berkembang. Ujung-ujungnya, peluang Eksel Runtukahu membela Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert semakin terbuka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175194/ole_romeny-xZlb_large.jpg
Kisah Ole Romeny yang Jatuh Cinta dengan Indonesia, Ingin Jelajahi Tanah Air dari Jakarta hingga Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175184/timnas_indonesia-kyzD_large.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Jalan Terjal Skuad Garuda Ubah Mimpi Jadi Realita Tampil di Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175175/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-PVux_large.jpg
Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Akmal Marhali: Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Dibeli Arab Saudi dan Qatar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175156/ole_romeny-i9oM_large.jpg
Patrick Kluivert Buka-bukaan Kondisi Ole Romeny Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Siap Tempur?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629585/protes-soal-wasit-kuwait-ditolak-afc-sekjen-pssi-yunus-nusi-semoga-netral-xqi.jpg
Protes Soal Wasit Kuwait Ditolak AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi: Semoga Netral
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement