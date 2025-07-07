Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Sinis Media Vietnam soal Timnas Indonesia Gantikan Iran di Piala Dunia 2026: Belum Tentu!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |05:48 WIB
Komentar Sinis Media Vietnam soal Timnas Indonesia Gantikan Iran di Piala Dunia 2026: Belum Tentu!
Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026 hingga akhir. (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam Soha.vn angkat bicara soal peluang Timnas Indonesia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Soha menyebut jika Iran dicoret dari keikutsertaan Piala Dunia 2026, belum tentu Timnas Indonesia yang akan menggantikan Team Melli -julukan Timnas Iran.

Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) kerap membekukan federasi negara yang terlibat aktif melakukan peperangan (kecuali Israel dan Amerika Serikat). Sejak 2022, Timnas Rusia dilarang mengikuti turnamen sepakbola dunia dan Eropa karena invansi militer mereka ke Ukraina.

Timnas Rusia sejak 2022 tidak main di level internasional. ( Foto: Instagram/@teamrussia)
Timnas Rusia sejak 2022 tidak main di level internasional. ( Foto: Instagram/@teamrussia)

Medio 1990-an ada Yugoslavia yang dilarang tampil di Piala Eropa 1992 akibat Perang Balkan. Karena itu, jika Iran kembali terlibat peperangan dengan Israel dalam waktu dekat, FIFA bukan tak mungkin mencabut keikutsertaan mereka dari Piala Dunia 2026.

Sekadar diketahui, Iran merupakan satu dari enam negara Asia yang dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Sebanyak lima negara lain adalah Jepang, Korea Selatan, Yordania, Australia dan Uzbekistan.

1. Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Asia memiliki jatah delapan slot lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dua slot tersisa akan diperebutkan enam negara di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Oktober 2025.

Sebanyak enam negara yang ambil bagian di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Timnas Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab (UEA) dan Irak. Nantinya enam negara di atas dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan tiga negara.

 

