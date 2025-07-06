5 Pemain Timnas Indonesia yang Dijagokan Gabung Klub Top Eropa pada Musim Panas 2025, Nomor 1 Kapten Garuda!

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Dijagokan Gabung Klub Top Eropa pada Musim Panas 2025. (Foto: PSSI)

ADA 5 pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang dijagokan gabung klub top Eropa pada musim panas 2025 ini. Ada yang diisukan bergabung klub top Eropa karena memang tengah menganggur, tapi ada juga yang justru masih memiliki kontrak dengan klubnya saat ini.

Sejauh ini pergerakan bursa transfer musim panas 2025 menarik untuk diikuti. Beberapa bintang Timnas Indonesia ada yang sudah pindah tim, seperti halnya Jordi Amat yang baru resmi bergabung dengan Persija Jakarta usai kontraknya dengan Johor Darul Takzim (JDT) berakhir.

Selain Jordi Amat, setidaknya masih ada lima pemain yang dikabarkan akan memiliki tim baru di musim panas 2025 ini. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Dijagokan Gabung Klub Top Eropa pada Musim Panas 2025:

1. Jay Idzes

Jay Idzes. (Foto: PSSI)

Jay Idzes menjadi salah satu pemain yang paling dikaitkan bergabung dengan sejumlah klub top Eropa. Dimulai dari klub-klub Italia, sampai ke Liga Inggris!

Untuk di Liga Inggris, Aston Villa dikabarkan tertarik memboyong kapten skuad Garuda tersebut. Lalu di Serie A ada Bologna, Fiorentina, hingga Inter Milan sempat dikaitkan dengan bek Venezia FC tersebut.

2. Mees Hilgers

Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgerss)

Mees Hilgers dirumorkan akan meninggalkan FC Twente di bursa transfer musim panas 2025. Padahal kontraknya di klub Liga Belanda itu masih ada sampai akhir Juni 2026.

Sejumlah tim papan atas dari Belanda, Italia, dan Portugal dikabarkan tertarik dengan bek Timnas Indonesia itu. Namun, nyatanya sejauh ini belum ada kabar pasti siapa klub yang menginginkan Hilgers.

3. Calvin Verdonk

Calvin Verdonk (Foto: Instagram/@necnijmegen)

Calvin Verdonk dikabarkan tengah didekati klub papan atas Liga Belanda, FC Utrech. Bahkan ada rumor pihak FC Utrecht sudah menemui perwakilan NEC Nijmegen untuk membahas transfer Verdonk.

Kendati demikian, nyatanya agen Verdonk membantah isu tersebut. Sejauh ini Verdonk masih nyaman dengan NEC Nijmegen dan masih memiliki kontrak hingga 2028.