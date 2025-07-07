Kata-Kata Satoru Mochizuki Usai Timnas Putri Indonesia Gagal ke Piala Asia 2026

KATA-kata Satoru Mochizuki usai Timnas Putri Indonesia gagal ke Piala Asia 2026. Pelatih Timnas Putri Indonesia itu tetap apresiasi kinerja para pemain.

Sebab menurutnya, Timnas Putri Indonesia telah bekerja dengan sangat baik. Meskipun pada akhirnya, usaha itu belum cukup untuk kalahkan dari Taiwan di laga terakhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026.

1. Timnas Putri Indonesia Telan Pil Pahit

Garuda Pertiwi kalah 1-2 dari Taiwan di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu 5 Juli 2025 malam WIB. Kekalahan ini sekaligus mengubur impian Timnas Putri Indonesia lolos ke Piala Asia Wanita 2026. Sebab, mereka finis posisi ketiga di klasemen akhir Grup D.

Soal hasil, Mochizuki mengakui kalau ini memang menjadi laga berat untuk timnya. Namun, dia meminta kepada anak asuhnya untuk tampil berani melawan Taiwan. Dia pun puas skuad Garuda Pertiwi bisa memberikan perlawanan sengit kepada lawannya.

“Walaupun dalam kondisi yang berat setelah 1 kali menang, 1 kali kalah, tapi kita sudah sepakat sama pemain untuk tidak menunduk, lebih angkat muka kita untuk berani bertarung dan mengincar kemenangan,” kata Mochizuki usai laga, dikutip Senin (7/7/2025).

“Walaupun kita kalah dan tidak bisa bicara banyak, awal-awal kita kira pertandingan akan dikuasai oleh mereka. Tapi ternyata pemain berjuang dengan baik, bermain dengan baik, bisa memberikan perlawanan yang baik. Maka saya ingin menguji para pemain untuk berjuang dengan baik,” sambungnya.