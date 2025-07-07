Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Satoru Mochizuki Usai Timnas Putri Indonesia Gagal ke Piala Asia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |00:05 WIB
Kata-Kata Satoru Mochizuki Usai Timnas Putri Indonesia Gagal ke Piala Asia 2026
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

KATA-kata Satoru Mochizuki usai Timnas Putri Indonesia gagal ke Piala Asia 2026. Pelatih Timnas Putri Indonesia itu tetap apresiasi kinerja para pemain.

Sebab menurutnya, Timnas Putri Indonesia telah bekerja dengan sangat baik. Meskipun pada akhirnya, usaha itu belum cukup untuk kalahkan dari Taiwan di laga terakhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026.

Timnas Putri Indonesia vs Kirgistan. (Foto: PSSI)

1. Timnas Putri Indonesia Telan Pil Pahit

Garuda Pertiwi kalah 1-2 dari Taiwan di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu 5 Juli 2025 malam WIB. Kekalahan ini sekaligus mengubur impian Timnas Putri Indonesia lolos ke Piala Asia Wanita 2026. Sebab, mereka finis posisi ketiga di klasemen akhir Grup D.

Soal hasil, Mochizuki mengakui kalau ini memang menjadi laga berat untuk timnya. Namun, dia meminta kepada anak asuhnya untuk tampil berani melawan Taiwan. Dia pun puas skuad Garuda Pertiwi bisa memberikan perlawanan sengit kepada lawannya.

“Walaupun dalam kondisi yang berat setelah 1 kali menang, 1 kali kalah, tapi kita sudah sepakat sama pemain untuk tidak menunduk, lebih angkat muka kita untuk berani bertarung dan mengincar kemenangan,” kata Mochizuki usai laga, dikutip Senin (7/7/2025).

“Walaupun kita kalah dan tidak bisa bicara banyak, awal-awal kita kira pertandingan akan dikuasai oleh mereka. Tapi ternyata pemain berjuang dengan baik, bermain dengan baik, bisa memberikan perlawanan yang baik. Maka saya ingin menguji para pemain untuk berjuang dengan baik,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166271/erick_thohir_angkat_bicara_mengenai_pelatih_baru_di_timnas_putri_indonesia-1oUz_large.jpeg
Erick Thohir Bicara Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia, Masih dari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166349/timnas_putri_indonesia_u_16-HxbM_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFF Putri U-16 2025: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Rebut Peringkat 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/51/3164312/timans_putri_indonesia_u_16-nNm7_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Timor Leste di Piala AFF Putri U-16 2025: Garuda Pertiwi Pesta Gol 6-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/51/3164286/timnas_putri_indonesia_u_16-jo2s_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia U-16 vs Timor Leste U-16: Garuda Pertiwi Unggul Telak 5-0!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629653/dukung-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-jadwal-cara-nonton-dan-live-streaming-di-vision-fww.jpg
Dukung Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Jadwal, Cara Nonton dan Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement