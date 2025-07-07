Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rahmad Darmawan Soroti Penampilan Ole Romeny di Piala Presiden 2025, Lempar Pujian

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |17:16 WIB
Rahmad Darmawan Soroti Penampilan Ole Romeny di Piala Presiden 2025, Lempar Pujian
Ole Romeny kala membela Oxford United. (Foto: Piala Presiden)
A
A
A

PELATIH Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan, soroti penampilan Ole Romeny di Piala Presiden 2025. Dia pun lempar pujian.

Menurut pelatih yang akrab disapa RD itu, Ole Romeny berhasil menunjukkan kualitasnya. Berkat kontribusinya juga, Oxford United bisa meraih kemenangan.

Ole Romeny di Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Liga Indonesia All Star vs Oxford United

Diketahui, Liga Indonesia All Star baru saja bersua Oxford United. Pertemuan itu terjadi di laga perdana Grup A Piala Presiden 2025.

Main di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu 6 Juli 2025 malam WIB, Oxford United sukses menang 6-3. Ole sejatinya tak cetak gol, tetapi penampilannya tetap tuai pujian.

 

1 2
      
