Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Malaysia Terus Perkuat Diri

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |22:52 WIB
Demi Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Malaysia Terus Perkuat Diri
Timnas Malaysia terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 terus memperkuat diri jelang tampil di Piala AFF U-23 2025. Hal itu dilakukan karena pelatih Malaysia U-23, Nafuzi Zain mau pasukannya meraih hasil terbaik sejak fase grup, termasuk saat melawan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Malaysia U-23 serius menatap turnamen Piala AFF U-23 2025. Turnamen itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat mulai 15 Juli 2025.

1. Terus Perkuat Diri

Skuad Harimau Malaya Muda terus meningkatkan kemampuan menjelang turnamem itu. Mereka telah melalui beberapa laga persahabatan, termasuk mengalahkan tim Liga Super Malaysia (kompetisi kasta teratas), PDRM (1-0) pada Sabtu (5/7/2025) kemarin.

Zain mengatakan, pertandingan uji coba ini juga diharapkan bisa meningkatkan kondisi kebugaran para pemain. Dia juga masih meramu kesebelasan utama sebelum mentas di Piala AFF U-23 2025.

"Saat ini, yang penting adalah meningkatkan kebugaran pemain. Dengan tindakan seperti ini, kami akan memberi mereka kesempatan yang sama," kata Zain dikutip dari Astro Arena, Minggu (6/7/2025).

"Untuk starting line up, saat ini saya dan jajaran pelatih masih melakukan evaluasi, sekaligus menentukan formasi yang tepat," sambungnya.

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)
Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)

2. Persaingan di Piala AFF U-23 2025

Di Piala AFF U-23 2025, Timnas Malaysia U-23 akan tergabung bersama Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia di Grup A. Sementara, Grup B diisi oleh Vietnam, Kamboja, dan Laos. Kemudian Grup C akan dihuni oleh Thailand, Myanmar, dan Timor Leste.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.jpg
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement