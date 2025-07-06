Demi Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Malaysia Terus Perkuat Diri

KUALA LUMPUR – Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 terus memperkuat diri jelang tampil di Piala AFF U-23 2025. Hal itu dilakukan karena pelatih Malaysia U-23, Nafuzi Zain mau pasukannya meraih hasil terbaik sejak fase grup, termasuk saat melawan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Malaysia U-23 serius menatap turnamen Piala AFF U-23 2025. Turnamen itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat mulai 15 Juli 2025.

1. Terus Perkuat Diri

Skuad Harimau Malaya Muda terus meningkatkan kemampuan menjelang turnamem itu. Mereka telah melalui beberapa laga persahabatan, termasuk mengalahkan tim Liga Super Malaysia (kompetisi kasta teratas), PDRM (1-0) pada Sabtu (5/7/2025) kemarin.

Zain mengatakan, pertandingan uji coba ini juga diharapkan bisa meningkatkan kondisi kebugaran para pemain. Dia juga masih meramu kesebelasan utama sebelum mentas di Piala AFF U-23 2025.

"Saat ini, yang penting adalah meningkatkan kebugaran pemain. Dengan tindakan seperti ini, kami akan memberi mereka kesempatan yang sama," kata Zain dikutip dari Astro Arena, Minggu (6/7/2025).

"Untuk starting line up, saat ini saya dan jajaran pelatih masih melakukan evaluasi, sekaligus menentukan formasi yang tepat," sambungnya.

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)

2. Persaingan di Piala AFF U-23 2025

Di Piala AFF U-23 2025, Timnas Malaysia U-23 akan tergabung bersama Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia di Grup A. Sementara, Grup B diisi oleh Vietnam, Kamboja, dan Laos. Kemudian Grup C akan dihuni oleh Thailand, Myanmar, dan Timor Leste.