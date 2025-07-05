Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Menang Telak Garuda Muda?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |11:31 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Menang Telak Garuda Muda?
Timnas Indonesia U-23 saat bertemu Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg saat ini memimpin skuad Garuda Muda -julukan -Timnas Indonesia U-23- di Jakarta. Tercatat ada 28 pemain yang mengikuti pemusatan latihan kali ini.

Gerald Vanenburg (kanan) bersama Simon Tahamata saat memimpin latihan Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
Gerald Vanenburg (kanan) bersama Simon Tahamata saat memimpin latihan Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)

Rencananya sebelum turnamen dimulai pada 15 Juli 2025, Gerald Vanenburg akan mencoret lima pemain. Hal itu karena hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan untuk mengarungi Piala AFF U-23 2025.

1. Kalah di Pertemuan Terakhir

Timnas Indonesia U-23 pantang lengah saat bersua Malaysia U-23. Sebab, saat terakhir kali bertemu di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023, skuad Garuda Muda tumbang 1-2 dari Malaysia U-23.

Gol Ramadhan Sananta di menit 29 dibalas Fergus Tierney (54’ dan 63’). Untung bagi Timnas Indonesia U-23, mereka menang 1-0 atas Timor Leste U-23 di matchday pamungkas Grup B sehingga berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Satu lagi, Timnas Indonesia U-23 juga kalah saat terakhir kali bertemu Malaysia U-23 di SUGBK. Momen itu terjadi di partai puncak SEA Games 2011 Jakarta. Setelah bermain 1-1 hingga 120 menit, Malaysia U-23 menang adu penalti dengan skor 4-3.

 

