JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg saat ini memimpin skuad Garuda Muda -julukan -Timnas Indonesia U-23- di Jakarta. Tercatat ada 28 pemain yang mengikuti pemusatan latihan kali ini.
Rencananya sebelum turnamen dimulai pada 15 Juli 2025, Gerald Vanenburg akan mencoret lima pemain. Hal itu karena hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan untuk mengarungi Piala AFF U-23 2025.
Timnas Indonesia U-23 pantang lengah saat bersua Malaysia U-23. Sebab, saat terakhir kali bertemu di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023, skuad Garuda Muda tumbang 1-2 dari Malaysia U-23.
Gol Ramadhan Sananta di menit 29 dibalas Fergus Tierney (54’ dan 63’). Untung bagi Timnas Indonesia U-23, mereka menang 1-0 atas Timor Leste U-23 di matchday pamungkas Grup B sehingga berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.
Satu lagi, Timnas Indonesia U-23 juga kalah saat terakhir kali bertemu Malaysia U-23 di SUGBK. Momen itu terjadi di partai puncak SEA Games 2011 Jakarta. Setelah bermain 1-1 hingga 120 menit, Malaysia U-23 menang adu penalti dengan skor 4-3.