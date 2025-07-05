Mauro Zijlstra Bukan Hanya untuk Timnas Indonesia U-23, Dipersiapkan Juga sebagai Pelapis Ole Romeny

MAURO Zijlstra bukan hanya diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U-23. Sang striker muda itu juga dipersiapkan untuk jadi pelapis Ole Romeny di Timnas Indonesia senior.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kini, proses naturalisasi Mauro Zijlstra tengah berlangsung.

1. Mauro Zijlstra Segera Dinaturalisasi

Sebagaimana diketahui, PSSI tengah memproses naturalisasi Zijlstra. Striker FC Volendam itu dipersiapkan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2025 yang akan berlangsung pada September 2025.

Meski begitu, Erick menjelaskan striker berusia 20 tahun itu tidak memungkinkan diproyeksikan sebagai pelapis Ole Romeny juga di skuad senior Timnas Indonesia. Diharapkan, Zijlstra dapat beradaptasi dengan baik hingga memikat hati Patrick Kluivert.

“Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U-23 nanti di bulan September. Tapi mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole di posisi striker,” kata Erick kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

“Yang kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetakan golnya, ya itu dari awal kita bangun tim nasional ini, kenapa waktu itu kita juga berjibaku membawa Ole,” sambungnya.

“Karena itu kita harapkan Mauro kita lihat di usia muda dulu. Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi ya bukan tidak mungkin dia bisa juga naik ke tingkat seniornya,” terang Erick.