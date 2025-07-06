Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Oxford United vs Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025, Klik di Sini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |11:55 WIB
Link Live Streaming Oxford United vs Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025, Klik di Sini!
Oxford United kala berlaga. (Foto: Oxford United)
A
A
A

LINK live streaming Oxford United vs Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025. Laga seru tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Minggu (6/7/2025) pukul 19.30 WIB.

Laga ini juga akan jadi opening ceremony dari turnamen pramusim tersebut. Tak ayal, duel Oxford United vs Liga Indonesia All Star diprediksi berlangsung seru nan sengit.

Ole Romeny mencetak gol di laga Oxford United vs Coventry City (Foto: Oxford United)

1. Antusias

Oxford United tergabung dalam Grup A bersama Liga Indonesia All Star dan Arema FC. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, antusias menatap Piala Presiden 2025.

Rowett pun menyatakan timnya menatap seluruh laga dengan serius, termasuk melawan Liga Indonesia All Star. Dia menyampaikan, Ole Romeny dan kolega sudah tidak sabar menghadapi laga perdana Piala Presiden 2025.

"Ya, rasanya sangat bagus buat kami untuk berada di Indonesia, sangat menarik bagi kami bisa menjadi bagian dari turnamen ini," ujar Rowett dalam jumpa pers jelang pertandingan, dikutip Minggu (6/7/2025).

"Para pemain sangat bersemangat untuk bermain besok di GBK. Mungkin akan banyak penonton di stadion, itu bakal sangat menarik buat kami. Jadi kami sangat tidak sabar (untuk tampil)," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
