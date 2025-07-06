Bojan Hodak Ogah Berikan Tekanan ke Persib Bandung Jelang Lawan Port FC di Piala Presiden 2025

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, ogah memberikan tekanan skuadnya saat menghadapi Port FC di Piala Presiden 2025. Pertandingan pertama Grup B Piala Presiden 2025 ini akan digelar di Stadion si Jalak Harupat (SJH) Kabupaten Bandung, Minggu (6/7/2025) pukul 15.30 WIB.

Pelatih asal Kroasia ini tak menampik, kemenangan tetap menjadi target utamanya. Begitu juga dengan tim lain, termasuk Port FC.

“Tapi saya tidak mau memberikan tekanan kepada pemain, karena saya tidak mau benar-benar ingin bermain,” ujar Bojan Hodak, di Stadion SJH, Sabtu 5 Juli 2025.

1. Piala Presiden 2025 Mulai Digelar Hari Ini

Bojan mengaku sebenarnya Piala Presiden 2025 digelar di waktu yang kurang tepat. Apalagi, Persib Bandung baru melangsungkan latihan selama sepekan.

“Mereka (penyelenggara) bicara kami harus bermain karena kami juara dan ini normalnya digelar pada akhir Juli. Tapi, mereka ingin kami bermain hanya satu pekan (sejak memulai agenda latihan),” ucap Bojan Hodak.

“Kami belum cukup bugar dari fisik maupun mental, teknik dan taktiknya juga belum cukup siap. Tapi kami akan bermain dan semua mempunyai peluang yang sama. Kita akan lihat nanti,” sambungnya.