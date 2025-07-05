Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Al Hamra Hehanussa Kaget Ditawari Bojan Hodak Gabung Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |01:27 WIB
Al Hamra Hehanussa Kaget Ditawari Bojan Hodak Gabung Persib Bandung
Al Hamra Hehanussa kaget ditawari langsung oleh Bojan Hodak untuk gabung Persib Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Al Hamra Hehanusa mengaku kaget saat pertama kali mendapat tawaran bergabung dengan Persib Bandung. Ia tak menyangka klub juara Liga 1 2024-2025 itu tertarik menggunakan jasanya.

Seperti diketahui, Hamra bergabung dengan Persib usai kontraknya habis bersama Persik Kediri. Ia direkrut oleh Pangeran Biru dengan kontrak selama dua tahun.

1. Ditawari Bojan Hodak

Persib Bandung memperkenalkan Al Hamra Hehanusa (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Hamra mengaku sudah mendapatkan tawaran untuk gabung Persib sejak Liga 1 2024-2025 belum berakhir. Tak main-main, pelatih Bojan Hodak sendiri yang menghubunginya pertama kali!

“Yang kontak pertama kali Coach Bojan (pelatih Persib),” ungkap Hamra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip Sabtu (5/7/2025).

Pemain berusia 25 tahun itu jelas kaget. Ia lalu berkonsultasi dengan keluarga termasuk sang kakak Rezaldi Hehanusa yang saat ini juga berada di Persib Bandung.

“Kaget ya, syok. Ya sudah Hamra bicara sama Bang Bule –sapaan akrab Rezaldi- dan orangtua di rumah,” kata Hamra.

“Keluarga juga sempat kaget, Bang Bule pun kaget. Jadi berkomunikasi juga sama keluarga, rembuk bareng-bareng ya sudah sekarang ambil, pilih ke Persib disetujui,” beber jebolan akademi Persija Jakarta itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/49/3168160/persija_jakarta-FpMZ_large.jpg
Belum Puas Persija Jakarta di Puncak Klasemen, Mauricio Souza Soroti Lini Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/49/3161775/persib_bandung-JFmo_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/49/3158032/persija_jakarta-yqhR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Cuma Targetkan Juara di Super League 2025-2026, Siap Orbitkan Pemain Muda Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/49/3157243/bojan_hodak-hOG4_large.jpg
Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663343/afc-u23-asian-cup-2026-panggung-bintang-muda-asia-live-di-rcti-awv.webp
AFC U23 Asian Cup 2026: Panggung Bintang Muda Asia, Live di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/03/john_herdman.jpg
Kisah Tragis John Herdman, Pelatih Baru Timnas Indonesia Hampir Meninggal di Usia 16 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement