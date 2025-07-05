Al Hamra Hehanussa Kaget Ditawari Bojan Hodak Gabung Persib Bandung

BANDUNG – Al Hamra Hehanusa mengaku kaget saat pertama kali mendapat tawaran bergabung dengan Persib Bandung. Ia tak menyangka klub juara Liga 1 2024-2025 itu tertarik menggunakan jasanya.

Seperti diketahui, Hamra bergabung dengan Persib usai kontraknya habis bersama Persik Kediri. Ia direkrut oleh Pangeran Biru dengan kontrak selama dua tahun.

1. Ditawari Bojan Hodak

Hamra mengaku sudah mendapatkan tawaran untuk gabung Persib sejak Liga 1 2024-2025 belum berakhir. Tak main-main, pelatih Bojan Hodak sendiri yang menghubunginya pertama kali!

“Yang kontak pertama kali Coach Bojan (pelatih Persib),” ungkap Hamra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip Sabtu (5/7/2025).

Pemain berusia 25 tahun itu jelas kaget. Ia lalu berkonsultasi dengan keluarga termasuk sang kakak Rezaldi Hehanusa yang saat ini juga berada di Persib Bandung.

“Kaget ya, syok. Ya sudah Hamra bicara sama Bang Bule –sapaan akrab Rezaldi- dan orangtua di rumah,” kata Hamra.

“Keluarga juga sempat kaget, Bang Bule pun kaget. Jadi berkomunikasi juga sama keluarga, rembuk bareng-bareng ya sudah sekarang ambil, pilih ke Persib disetujui,” beber jebolan akademi Persija Jakarta itu.