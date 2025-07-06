Advertisement
LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025, Asnawi Mangkualam Santai Hadapi Tekanan Suporter Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |02:05 WIB
Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025, Asnawi Mangkualam Santai Hadapi Tekanan Suporter Lawan
Asnawi Mangkualam kala bela Port FC. (Foto: Port FC)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, soroti tekanan suporter Persib Bandung jelang berhadapan di Piala Presiden 2025. Dia memastikan siap hadapi tekanan yang ada.

Asnawi diketahui akan bermain untuk klub Thailand, Port FC. Mereka turut ambil bagian di turnamen pramusim tersebut.

Asnawi Mangkualam. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

1. Asnawi Mangkualam Sudah Tiba di Indonesia

Asnawi Mangkualam bersama rombongan pemain Port FC sudah tiba di Indonesia. Mereka akan melakoni pertandingan dalam turnamen pra-musim Piala Presiden 2025.

Turnamen itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada 6 hingga 13 Juli 2025. Namun, SUGBK hanya menggelar satu pertandingan yang sekaligus bersifat sebagai upacara pembukaan.

Port FC akan satu grup dengan Persib Bandung, dan Dewa United di Grup A. Sedangkan, Grup B akan dihuni oleh Arema FC, Liga Indonesia All Star, dan Oxford United (Inggris).

Pada pertandingan perdana di fase grup, Port FC akan bersua dengan Persib Bandung. Laga tersebut akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (6/7/2025) pukul 15.30 WIB.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
