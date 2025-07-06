Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025, Asnawi Mangkualam Santai Hadapi Tekanan Suporter Lawan

BEK Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, soroti tekanan suporter Persib Bandung jelang berhadapan di Piala Presiden 2025. Dia memastikan siap hadapi tekanan yang ada.

Asnawi diketahui akan bermain untuk klub Thailand, Port FC. Mereka turut ambil bagian di turnamen pramusim tersebut.

1. Asnawi Mangkualam Sudah Tiba di Indonesia

Asnawi Mangkualam bersama rombongan pemain Port FC sudah tiba di Indonesia. Mereka akan melakoni pertandingan dalam turnamen pra-musim Piala Presiden 2025.

Turnamen itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada 6 hingga 13 Juli 2025. Namun, SUGBK hanya menggelar satu pertandingan yang sekaligus bersifat sebagai upacara pembukaan.

Port FC akan satu grup dengan Persib Bandung, dan Dewa United di Grup A. Sedangkan, Grup B akan dihuni oleh Arema FC, Liga Indonesia All Star, dan Oxford United (Inggris).

Pada pertandingan perdana di fase grup, Port FC akan bersua dengan Persib Bandung. Laga tersebut akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (6/7/2025) pukul 15.30 WIB.