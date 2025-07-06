Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Striker Jepang Kodai Tanaka Resmi Gabung Persis Solo: Saya Percaya 100 Persen!

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |01:05 WIB
Striker Jepang Kodai Tanaka Resmi Gabung Persis Solo: Saya Percaya 100 Persen!
Kodai Tanaka resmi gabung Persis Solo. (Foto: Persis Solo)
STRIKER Jepang, Kodai Tanaka, resmi gabung Persis Solo. Dia pun menegaskan memiliki kepercayaan diri 100 persen untuk memperkuat klub tersebut.

Ya, Persis Solo mengumumkan perekrutan pemain Kodai Tanaka, Jumat 4 Juli 2025. Legiun asing ini akan diplot sebagai penyerang untuk mengarungi Liga 1 2025-2026.

Kodai Tanaka

1. Kiprah Kodai Tanaka

Pemain berkebangsaan Jepang tersebut sebelumnya memperkuat tim Singapore Premier League, Balestier Khalsa FC. Kodai meniti karier sepakbolanya dari tim akademi Yokohama F Marinos sebelum menuju tim SMA Tokai University High School dan kemudian melanjutkan ke tim Takoshoku University, Tokyo.

Karier profesionalnya bermula saat dirinya masuk ke tim Albirex Niigata Singapore. Kodai mengakhiri musim debut profesionalnya dengan 5 hattrick dan sebagai pencetak gol terbanyak kedua di Singapore Premier League (SPL) dengan 33 gol dalam 28 pertandingan.

Prestasi tersebut membawanya meraih penghargaan Singapore Premier League Player Of The Year 2022. Hasil ini juga mengantarkan tim yang diperkuatnya menyabet titel juara Singapore Premier League 2021-2022.

Pada 2023, Kodai pindah ke klub peserta SPL lainnya, Lion City Sailor, sebelum kemudian hijrah ke Balestier Khalsa. Bersama Balestier pada musim 2024-2025, Kodai berhasil menjaringkan sebanyak 30 gol dan 15 assist dari total 36 penampilan di ajang SPL dan Singapore Cup.

 

