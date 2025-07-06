Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Nathan Tjoe-A-On Gabung Oxford United? Begini Kata Erick Thohir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |07:56 WIB
Nathan Tjoe-A-On Gabung Oxford United? Begini Kata Erick Thohir
Nathan Tjoe-A-On kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, diisukan bakal gabung ke klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Mendengar kabar itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut beri komentar.

Kini, Nathan memang berstatus tanpa klub. Sebab, kontraknya dengan klub Inggris, Swansea City, resmi diputus.

Nathan Tjoe-A-On. (Foto: Instagram/swansofficial)

1. Nathan Tjoe-A-On Tanpa Klub

Nathan dilepas Swansea City setelah hanya tampil 3 kali di tim utama selama dua musim. Sebelum dilepas, ia pernah dipinjamkan ke klub Belanda, SC Heerenveen.

Tetapi, performanya belum cukup membuka peluang Nathan mendapat tempat di Swansea. Dia dan pihak klub pun sepakat memutus kontrak yang sejatinya masih ada hingga 30 Juni 2026.

"Swansea City mengonfirmasi bahwa Nathan Tjoe-A-On telah meninggalkan klub setelah kesepakatan bersama untuk memutus kontraknya," tulis Swansea City di akun resmi klub.

2. Reaksi Erick Thohir

Kini, Nathan pun dikaitkan dengan sejumlah klub. Salah satunya ada Oxford United. Erick Thohir pun mengatakan sudah berbincang dengan Chairman Oxford United, Grant Ferguson, terkait Nathan. Tetapi, isu Nathan gabung Oxford United saat ini masih rumor belaka.

"Saya dari informasi dari chairman-nya, Grant Ferguson, saya belum dapat informasi itu," ujar Erick Thohir di Jakarta, Sabtu 5 Juli 2025.

"Jadi, saya mesti bilang belum ada," sambungnya.

 

