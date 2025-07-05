Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025: Legiun Asing Penasaran Atmosfer Bobotoh

BANDUNG – Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025 sudah diketahui. Pertandingan tersebut bikin legiun asing anyar Luciano Guaycochea penasaran dengan atmosfer stadion.

Duel Persib Bandung vs Port FC itu akan berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa, Barat, Minggu 6 Juli 2025 pukul 15.30 WIB. Itu merupakan partai pembuka Grup B Piala Presiden 2025.

1. Tidak Sabar

Guaycochea mengaku tak sabar ingin rasakan atmosfer yang diciptakan Bobotoh. Maka dari itu, ia berharap bisa tampil bagus saat pertandingan nanti.

“Saya datang ke Persib karena saya ingin merasakan atmosfer ini, saya suka ketika bermain di depan banyak fans. Jadi besok saya harap bisa bermain dengan baik,” ungkap Guaycochea di Jalak Harupat, Sabtu (5/7/2025).

Meski demikian, pemain yang akrab disapa Lucho ini mengakui belum cukup bugar. Sebab, Persib baru menjalani latihan selama sepekan.

“Tapi tentu saja, ini Persib, kami harus memenangkan semua pertandingan tapi saya harap yang terpenting tidak ada pemain cedera. Saling memahami satu sama lain terutama pemain asing,” ujar Guaycochea.