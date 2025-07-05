Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025: Legiun Asing Penasaran Atmosfer Bobotoh

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |19:42 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025: Legiun Asing Penasaran Atmosfer Bobotoh
Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025 sudah diketahui. Pertandingan tersebut bikin legiun asing anyar Luciano Guaycochea penasaran dengan atmosfer stadion.

Duel Persib Bandung vs Port FC itu akan berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa, Barat, Minggu 6 Juli 2025 pukul 15.30 WIB. Itu merupakan partai pembuka Grup B Piala Presiden 2025.

1. Tidak Sabar

Luciano Guaycochea

Guaycochea mengaku tak sabar ingin rasakan atmosfer yang diciptakan Bobotoh. Maka dari itu, ia berharap bisa tampil bagus saat pertandingan nanti.

“Saya datang ke Persib karena saya ingin merasakan atmosfer ini, saya suka ketika bermain di depan banyak fans. Jadi besok saya harap bisa bermain dengan baik,” ungkap Guaycochea di Jalak Harupat, Sabtu (5/7/2025).

Meski demikian, pemain yang akrab disapa Lucho ini mengakui belum cukup bugar. Sebab, Persib baru menjalani latihan selama sepekan.

“Tapi tentu saja, ini Persib, kami harus memenangkan semua pertandingan tapi saya harap yang terpenting tidak ada pemain cedera. Saling memahami satu sama lain terutama pemain asing,” ujar Guaycochea.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/11/1629093/live-di-gtv-skuad-garuda-siap-tempur-demi-tiket-pentas-sepak-bola-dunia-tak-gentar-menantang-raksasa-timur-tengah-ucd.webp
Live di GTV, Skuad Garuda Siap Tempur Demi Tiket Pentas Sepak Bola Dunia, Tak Gentar Menantang Raksasa Timur Tengah!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/timnas_indonesia_foto_pssi.jpg
AFC Diserang Kritik Soal Netralitas! Pengamat Malaysia: Timnas Indonesia Dirugikan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement