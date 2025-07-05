Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Oxford United Tampil di Piala Presiden 2025, Ole Romeny dan Marselino Ferdinan Sapa Anak Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |18:51 WIB
Jelang Oxford United Tampil di Piala Presiden 2025, Ole Romeny dan Marselino Ferdinan Sapa Anak Indonesia
Ole Romeny dan Marselino Ferdinan menyapa anak-anak Indonesia (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
JAKARTA – Ole Romeny dan Marselino Ferdinan menyapa anak-anak Indonesia di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Sabtu (5/7/2025) sore WIB. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka Oxford United Tour Indonesia 2025.

Seperti diketahui, peserta Divisi Championship Liga Inggris itu akan tampil di Piala Presiden 2025. Oxford United tergabung di Grup A bersama Arema FC dan Liga Indonesia All Star.

Oxford United menyapa anak-anak Indonesia bersama Ole Romeny dan Marselino Ferdinan (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Oxford United menyapa anak-anak Indonesia bersama Ole Romeny dan Marselino Ferdinan (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Sebelum tampil, klub berkostum kuning itu menggelar coaching clinic di Stadion Soemantri Brodjonegoro. Acara itu diikuti ratusan pemain usia dini dari beberapa sekolah sepakbola (SSB).

Pantauan Okezone di lapangan, Ole dan Marselino datang bersama Stanley Mills, Will Vaulks, serta Sam Long. Kedatangan mereka disambut hangat oleh para peserta yang sudah antusias.

1. Gairah Luar Biasa

Ole mengatakan generasi penerus sepakbola Indonesia punya semangat dan gairah sangat luar biasa. Oleh karena itu, ia dengan senang hati membagikan ilmu ke anak-anak.

"Antusiasme anak-anak sangat besar ketika kami masuk. Luar biasa, anak-anak sangat mencintai sepakbola. Jadi, itu adalah pemandangan yang menyenangkan untuk kami berdua," kata Ole di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

Sementara itu, Marselino mengaku senang bisa membantu memberikan inspirasi untuk generasi sepakbola Indonesia selanjutnya. Itu adalah sebuah kehormatan buatnya.

"Saya paham bagaimana berartinya event seperti ini untuk anak-anak di sini. Mereka sangat bergairah jika membicarakan sepakbola dan kami memiliki andil dalam memberikan mereka akses ke pelatihan seperti ini," ucap Marselino.

"Saya sangat bangga bisa berada di sini bersama Oxford United. Saya harap akan ada lebih banyak lagi tur ke Indonesia di masa depan," tambah pemain kelahiran Jakarta itu.

 

