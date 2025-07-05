Jelang Main di Piala Presiden 2025, Ole Romeny Kenang Memori Manis dengan Timnas Indonesia

OLE Romeny kenang memori manis dengan Timnas Indonesia jelang merumput kembali di Tanah Air. Dia bersama klubnya, Oxford United, diketahui akan main di Piala Presiden 2025.

Ole Romeny disertakan dalam skuad Oxford United untuk Piala Presiden 2025. Turnamen itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada 6 hingga 13 Juli 2025.

1. Oxford United Main di Piala Presiden 2025

Oxford United akan tergabung bersama Arema FC dan Liga Indonesia All-Stars di Grup A. Sementara itu, Persib Bandung, Dewa United, dan Port FC (Thailand) akan bersaing di Grup B Piala Presiden 2025.

Ole merasa heran ketika tiba di Indonesia dengan status bukan bermain untuk Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai striker itu mengaku selalu teringat memori manis bersama Skuad Garuda ketika bermain di Indonesia.

"Pertama tentu semua memori saya di sini dengan Timnas Indonesia, sekarang kami datang di hotel yang sama, tapi saya lihat kitman (staf klub yang bertanggung jawab soal perlengkapan pemain) di Oxford ada di situ rasanya berbeda," kata Ole kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Sabtu (5/7/2025).

"Tapi senang ada di sini lagi," sambungnya.