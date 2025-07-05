Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Timnas Indonesia Resmi Gaet Runner-up Top Skor Liga Belanda U-21!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |10:26 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Timnas Indonesia Resmi Gaet Runner-up Top Skor Liga Belanda U-21!
Patrick Kluivert dapat mengandalkan tenaga Mauro Zijlstra pada September 2025. (Foto: instagram/@patrickkluivert9)
PATRICK Kluivert dijamin bahagia. Sebab, Timnas Indonesia dipastikan menggaet runner-up top skor Liga Belanda U-21 musim 2023-2024, Mauro Zijlstra. Baru berusia 20 tahun, Mauro Zijlstra tak hanya diplot untuk Timnas Indonesia U-23, tapi juga senior.

Kepastian itu diumumkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Rabu 2 Juli 2025. Erick Thohir mengatakan berkas naturalisasi Mauro Zijlstra dan tiga calon pemain Timnas Putri Indonesia sudah diserahkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Erick Thohir pastikan PSSI proses naturalisasi Mauro Zijlstra. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
"Bersama dengan mereka juga nanti ada striker muda, Mauro Zijlstra. Kita tahu tim nasional (putra) kita baik usia muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah persiapan buat tim ke depan," kata Erick Thohir.

1. Pesaing Ole Romeny

Dalam empat laga membesut Timnas Indonesia, Patrick Kluivert memercayakan posisi ujung tombak kepada Ole Romeny. Kepercayaan itu dibayar tuntas Ole Romeny dengan koleksi tiga gol. Tim-tim yang dibobol Ole Romeny juga masuk kategori top, yakni Australia, China dan Bahrain.

Ole Romeny kerap digantikan Ramadhan Sananta dalam laga-laga di atas. Namun, Ramadhan Sananta yang berstatus mantan pemain Persis Solo itu belum menampilkan performa maksimal.

Sekarang Patrick Kluivert tak perlu repot mencari pelapis Ole Romeny. Sebab, pelatih asal Belanda itu sudah menemukan Mauro Zijlstra, pemain yang mengemas 17 gol dan tujuh assist dari 21 penampilan bersama FC Volendam U-21 di musim 2024-2025.

 

