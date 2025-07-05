Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pesan Rahmad Darmawan untuk Pemain Liga Indonesia All Star: Main Bagus, Siapa Tahu Dipanggil Timnas!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |04:41 WIB
Pesan Rahmad Darmawan untuk Pemain Liga Indonesia All Star: Main Bagus, Siapa Tahu Dipanggil Timnas!
Rahmad Darmawan berpesan kepada pemain tim Liga Indonesia All Star (Foto: Instagram/@pt_lib)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan, berpesan kepada para pemainnya untuk tampil bagus di Piala Presiden 2025. Siapa tahu nantinya mereka dilirik ke Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert.

Coach RD –sapaan akrabnya- diberi tanggung jawab untuk mengawal 30 pemain Liga Indonesia All Star. Tim ini terdiri dari pemain-pemain bintang Liga 1 yang akan bersaing di ajang Piala Presiden 2025.

1. Digelar di 2 Stadion

Rahmad Darmawan. (Foto: Liga Indonesia Baru)

Turnamen pramusim itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta yang juga berstatus sebagai venu upacara pembuka serta Stadion Si Jalak Harupat di Bandung, Jawa Barat. Ajang pramusim ini berlangsung mulai 6-13 Juli 2025.

Liga Indonesia All Star tergabung bersama Oxford United (Inggris) dan Arema FC di Grup A. Sedangkan, Grup B akan dihuni oleh Persib Bandung, Dewa United, dan Port FC (Thailand). 

2. Karakteristik

Bagi RD, mengasuh tim baru yang terdiri dari berbagai karakteristik adalah tantangan tersendiri. Ia diketahui akan mengasuh pemain-pemain sekaliber Irfan Jaya, Rico Simanjuntak, hingga Witan Sulaeman. 

"Dan ini tantangan tersendiri buat saya untuk memaksimalkan kemampuan mereka, semua kelebihan mereka, untuk diimplementasikan di Liga Indonesia All Star ini," kata Rahmad kepada awak media, termasuk Okezone di Lapangan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, dikutip Sabtu (5/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663501/menpora-erick-siapkan-sport-industry-dan-sport-tourism-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-baru-fdr.webp
Menpora Erick Siapkan Sport Industry dan Sport Tourism Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/lamine_yamal_mencetak_gol_perdana_di_camp_nou_saat.jpg
Alarm Bahaya Barcelona! Lamine Yamal Terancam Absen Lawan Athletic Bilbao di Semifinal Piala Super Spanyol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement