Pesan Rahmad Darmawan untuk Pemain Liga Indonesia All Star: Main Bagus, Siapa Tahu Dipanggil Timnas!

JAKARTA – Pelatih Tim Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan, berpesan kepada para pemainnya untuk tampil bagus di Piala Presiden 2025. Siapa tahu nantinya mereka dilirik ke Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert.

Coach RD –sapaan akrabnya- diberi tanggung jawab untuk mengawal 30 pemain Liga Indonesia All Star. Tim ini terdiri dari pemain-pemain bintang Liga 1 yang akan bersaing di ajang Piala Presiden 2025.

1. Digelar di 2 Stadion

Turnamen pramusim itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta yang juga berstatus sebagai venu upacara pembuka serta Stadion Si Jalak Harupat di Bandung, Jawa Barat. Ajang pramusim ini berlangsung mulai 6-13 Juli 2025.

Liga Indonesia All Star tergabung bersama Oxford United (Inggris) dan Arema FC di Grup A. Sedangkan, Grup B akan dihuni oleh Persib Bandung, Dewa United, dan Port FC (Thailand).

2. Karakteristik

Bagi RD, mengasuh tim baru yang terdiri dari berbagai karakteristik adalah tantangan tersendiri. Ia diketahui akan mengasuh pemain-pemain sekaliber Irfan Jaya, Rico Simanjuntak, hingga Witan Sulaeman.

"Dan ini tantangan tersendiri buat saya untuk memaksimalkan kemampuan mereka, semua kelebihan mereka, untuk diimplementasikan di Liga Indonesia All Star ini," kata Rahmad kepada awak media, termasuk Okezone di Lapangan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, dikutip Sabtu (5/7/2025).