Arema FC Rekrut Eks Persija Jakarta Yann Motta, Aroma Brasil Makin Kental

MALANG – Arema FC sukses mendatangkan Yann Motta Pinto di Liga 1 2025-2026. Kedatangan eks bek Persija Jakarta itu semakin menguatkan aroma Brasil di kubu Singo Edan.

Sebelumnya Arema sudah terlebih dahulu mendatangkan lima orang dari Negeri Samba. Mereka adalah pelatih kepala Marcos Santos dan asisten pelatih Andre Caladas.

1. 8 Pemain Brasil

Kemudian, ada tiga pemain dari Brasil yang direkrut yakni Paulinho Moccelin di posisi winger, Valdeci Moreira di gelandang serang, dan Odivan Koerich di lini belakang. Kini, mereka menambah daftar itu dengan Yann Motta.

Sebelumnya Arema FC juga mempertahankan pemain asing lamanya Lucas Frigeri, Thales Nathanael Lira, Pablo Oliveira, dan Dalberto Luan. Keempatnya juga berpaspor Brasil.

Kehadiran Yann Motta menambah opsi di lini belakang Arema. Pesepakbola berusia 25 tahun itu biasa bermain di posisi bek tengah. Ia sudah pernah berkostum Persija Jakarta pada 2021 sehingga paham seluk beluk Liga 1.

2. Cetak 2 Gol

Di Persija, Yann Motta tampil di 20 laga di semua ajang dengan 1.793 menit di Liga 1 2021-2022 dan Piala Menpora 2021 dengan torehan dua gol. Duetnya dengan Otavio Dutra atau dengan Muhammad Ferarri menjadi tembok kokoh di lini belakang Persija.