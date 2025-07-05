Piala Presiden 2025: Hadapi Oxford United, Liga Indonesia All Star Wajib Tampil Maksimal!

JAKARTA – Pelatih Tim Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan, meminta anak asuhnya tampil maksimal saat menghadapi Oxford United di Piala Presiden 2025. Dengan begitu, mereka bisa meraih hasil bagus.

Piala Presiden 2025 akan berlangsung pada 6-13 Juli. Liga Indonesia All Star tergabung dalam Grup A bersama Oxford United (Inggris) dan Arema FC. Sedangkan Grup B, diisi Persib Bandung, Dewa United FC, dan wakil dari Thailand Port FC.

1. Pemain Berkualitas

Liga Indonesia All Star akan memulai perjuangannya di ajang tersebut dengan menghadapi Oxford United. Pertandingan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu 6 Juli 2025 pukul 19.30 WIB.

Oxford United jelas bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Pasalnya, klub Liga 2 Inggris itu memiliki level yang tinggi dengan dihuni pemain-pemain seperti dua pilar Timnas Indonesia, yakni Ole Romeny dan Marselino Ferdinan.

2. Wajib Manfaatkan Momen

Jelang menghadapi Oxford United, Rahmad menyebut anak asuhnya wajib memanfaatkan momen tersebut sebaik mungkin. Ia mengakui The Yellows adalah tim kuat.

Namun, Coach RD –sapaan akrabnya- ingin Witan Sulaeman dan kolega tersulut motivasinya untuk memberikan penampilan terbaik di laga tersebut. Apalagi, kesempatan semacam ini tidak datang dua kali.

“Saya pikir pertandingan yang harusnya bisa memotivasi semua pemain karena ini pertandingan yang sangat langka untuk mereka bisa temui. Ini satu momen luar biasa yang harus mereka bisa maksimalkan dengan baik,” kata Rahmad di Stadion STIK, Jakarta, dikutip Sabtu (5/7/2025).