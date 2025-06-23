Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Real Madrid vs Pachuca di Piala Dunia Klub 2025: Main 10 Orang, Los Blancos Menang 3-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |05:53 WIB
Hasil Real Madrid vs Pachuca di Piala Dunia Klub 2025: Main 10 Orang, Los Blancos Menang 3-1!
Real Marid vs Pachuca. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

HASIL Real Madrid vs Pachuca di Piala Dunia Klub 2025. Los Blancos -julukan Real Madrid- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Duel Real Madrid vs Pachuca dalam matchday kedua Grup H digelar di Bank of America Stadium, Charlotte, Amerika Serikat, Senin (23/6/2025) dini hari WIB. Madrid sukses menang, meski hanya bermain dengan 10 orang saja karena Raul Asencio dikartu merah wasit.

Real Madrid vs Pachuca

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid harus telan pil pahit langsung di awal laga. Pertandingan baru jalan 7 menit, mereka sudah harus kehilangan 1 pemainnya.

Raul Asencio dikartu merah wasit usai melanggar keras Salomon Randon. Alhasil, pasukan Xabi Alonso harus bermain dengan 10 orang saja.

Kondisi ini membuat Real Madrid lebih mendapat banyak tekanan dari Pachuca. Meski begitu, Jude Bellingham cs berhasil mengantisipasinya dengan baik. Mereka bahkan bisa buka keunggulan lebih dahulu lewat aksi Jude Bellingham pada menit ke-35.

Real Madrid makin menegaskan ketangguhannya usai sukses gandakan keunggulan jelang akhir laga. Tepatnya pada menit ke-42, Arda Guler gandakan keunggulan Madrid usai berhasil memanfaatkan peluang dari Garcia. Skor 2-0 untuk keunggulan Madrid pun bertahan hingga akhir laga babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191311/chelsea_juara_piala_dunia_klub_2025-THZ1_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Patahkan Prediksi, Chelsea Sabet Gelar Juara Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/51/3156642/sejumlah_klub_top_dunia_gigit_jari_akibat_keputusan_fifa_menyebut_chelsea_juara_piala_dunia_klub_pertama-ngRA_large.jpg
FIFA Sebut Chelsea Juara Piala Dunia Klub Pertama, Liverpool dan Manchester United hingga Real Madrid Gigit Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155265/berikut_lima_pemain_top_chelsea_yang_tampil_bersinar_usai_kalahkan_psg_3_0_di_final_piala_dunia_klub_2025-v1RP_large.jpg
5 Pemain Top Chelsea yang Tampil Bersinar Usai Kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155115/luis_enrique_pasrah_psg_kalah_0_3_dari_chelsea_di_final_piala_dunia_klub_2025-6MI9_large.jpg
Luis Enrique Ungkap Penyebab PSG Dibantai Chelsea 0-3 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659765/noc-indonesia-buka-suara-soal-polemik-cabor-kickboxing-di-sea-games-2025-ygd.webp
NOC Indonesia Buka Suara Soal Polemik Cabor Kickboxing di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/22/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
MU Dapat Kabar Buruk jelang Lawan Newcastle, Ruben Amorim Auto Pusing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement