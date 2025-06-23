Hasil Real Madrid vs Pachuca di Piala Dunia Klub 2025: Main 10 Orang, Los Blancos Menang 3-1!

HASIL Real Madrid vs Pachuca di Piala Dunia Klub 2025. Los Blancos -julukan Real Madrid- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Duel Real Madrid vs Pachuca dalam matchday kedua Grup H digelar di Bank of America Stadium, Charlotte, Amerika Serikat, Senin (23/6/2025) dini hari WIB. Madrid sukses menang, meski hanya bermain dengan 10 orang saja karena Raul Asencio dikartu merah wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid harus telan pil pahit langsung di awal laga. Pertandingan baru jalan 7 menit, mereka sudah harus kehilangan 1 pemainnya.

Raul Asencio dikartu merah wasit usai melanggar keras Salomon Randon. Alhasil, pasukan Xabi Alonso harus bermain dengan 10 orang saja.

Kondisi ini membuat Real Madrid lebih mendapat banyak tekanan dari Pachuca. Meski begitu, Jude Bellingham cs berhasil mengantisipasinya dengan baik. Mereka bahkan bisa buka keunggulan lebih dahulu lewat aksi Jude Bellingham pada menit ke-35.

Real Madrid makin menegaskan ketangguhannya usai sukses gandakan keunggulan jelang akhir laga. Tepatnya pada menit ke-42, Arda Guler gandakan keunggulan Madrid usai berhasil memanfaatkan peluang dari Garcia. Skor 2-0 untuk keunggulan Madrid pun bertahan hingga akhir laga babak pertama.