HOME BOLA LIGA SPANYOL

3 Pemain Bintang Rekrutan Terbaru Real Madrid saat Ini, Nomor 1 Dijuluki Titisan Lionel Messi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |17:31 WIB
Xabi Alonso datangkan sejumlah pemain untuk perkuat Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

ADA 3 pemain bintang rekrutan terbaru Real Madrid saat ini yang menarik untuk dibahas. Ya, Madrid langsung gerak cepat mendatangkan sejumlah pemain andalan demi mempersiapkan diri menghadapi musim 2025-2026.

Pasalnya Madrid tak mau kejadian musim 2024-2025 terulang, di mana tim berjuluk Los Blancos itu bisa dikatakan puasa gelar. Mereka tercatat hanya merebut dua trofi awal musim, yakni Piala Super Eropa 2024 dan Piala Intercontinental 2024.

Karena itulah Madrid langsung berbenah usai musim 2024-2025 berakhir. Termasuk mendatangkan pelatih baru, Xabi Alonso untuk menggantikan peran Carlo Ancelotti.

Alonso bergerak cepat membawa sejumlah pemain yang masuk ke dalam proyek besarnya di Los Blancos. Sejauh ini, sudah ada tiga bintang yang didatangkan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Bintang Rekrutan Terbaru Real Madrid saat Ini:

1. Franco Mastantuono

Franco Mastantuono. (Foto: Instagram/realmadrid)
Franco Mastantuono. (Foto: Instagram/realmadrid)

Real Madrid resmi mengamankan pemain muda berbakat asal Argentina, Franco Mastantuono. Ia dibeli dari klub Argentina, River Plate dengan mahar 45 juta euro atau sekira Rp844 miliar.

Tentu harga itu sangat fantastis untuk pemain berusia 18 tahun. Namun, Madrid berani mengambil risiko mengingat Mastantuono disebut-sebut sebagai titisan Lionel Messi.

Mastantuono yang bermain sebagai winger kanan itu dijuluki sebagai penerus Messi karena bakatnya yang bak mantan bintang Barcelona tersebut. Tak heran Madrid berani membayar klausul lepas Mastantuono sehingga River Plate pun tak bisa berbuat banyak.

"Real Madrid mengumumkan Franco Mastantuono menjadi pemain di klub kami untuk enam tahun ke depan, dari 14 Agustus 2025 sampai 30 Juni 2031," bunyi pernyataan pihak Real Madrid.

 

