Pertandingan pamungkas yang digelar di markas Bilbao itu dapat Anda saksikan secara streaming di channel beIN Sports VISION+.

Laga tersebut jelas tak berpengaruh apa-apa untuk Barcelona yang sudah menjadi juara Liga Spanyol 2024-2025. Namun, tim asuhan Hansi Flick itu jelas tetap ingim menutup musim dengan kemenangan.

Pertandingan yang akan digelar di San Mamés ini juga menjadi peluang terakhir bagi Athletic Bilbao, yang kini berada di posisi ke-4 klasemen, untuk menutup musim dengan kebanggaan di hadapan pendukung sendiri. Menghadapi tim sekelas Barcelona tentu bukan perkara mudah.

Barcelona yang tampil impresif sepanjang musim tentu tak ingin mengakhiri musim dengan kekalahan. Jangan lewatkan pertandingannya!

Athletic Bilbao vs Barcelona

Simak jadwal nontonnya di bawah ini:

Tanggal: Senin, 26 Mei 2025

Pukul: 01.55 WIB

Channel: beIN Sports 1 melalui VISION+