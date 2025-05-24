Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Link Live Streaming Real Madrid vs Real Sociedad di Pekan Ke-38 La Liga 2024-2025: Laga Terakhir Luka Modric dan Carlo Ancelotti!

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |12:24 WIB
Link Live Streaming Real Madrid vs Real Sociedad di Pekan Ke-38 La Liga 2024-2025: Luka Terakhir Luka Modric dan Carlo Ancelotti!
Real Madrid vs Real Sociedad bisa disaksikan di Vision+. (Foto: Vision+)




LINK live streaming Real Madrid vs Real Sociedad di pekan ke-38 La Liga 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga melawan Sociedad begitu spesial, karena menjadi momen perpisahan Luka Modric dan Carlo Ancelotti dan untuk melihatnya secara LIVE, bisa di channel beIN Sports 3 melalui VISION+ dengan klik di sini.

Meski gelar juara sudah diamankan Barcelona, Los Blancos –julukan Madrid– tetap mengincar performa terbaik di hadapan para Madridistas. Di sisi lain, Real Sociedad yang mengincar posisi Eropa akan tampil habis-habisan demi membawa pulang poin penting dari markas Raksasa ibukota tersebut.

Pertandingan ini juga akan menjadi panggung bagi para pemain bintang untuk menunjukkan kualitas mereka terakhir kalinya musim ini. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam duel penuh gengsi ini?

Tanggal: Sabtu, 24 Mei 2025

Pukul: 21.10 WIB

Channel: beIN Sports 3 via VISION+

Real Madrid vs Real Sociedad bisa disaksikan di Vision+
Real Madrid vs Real Sociedad bisa disaksikan di Vision+

Dukung tim favoritmu dan nikmati pertandingan bergengsi LaLiga di akhir musim ini dengan berlangganan paket beIN Sports di VISION+, mulai dari Rp 36.000,- saja! Berlangganan beIN Sports juga memberikanmu akses GRATIS ke VISION+ Premium Movies – hiburan lengkap dalam satu aplikasi.

 

Telusuri berita bola lainnya
