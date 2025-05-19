5 Pemain Anyar Persib Bandung Menurut Bocoran yang Beredar, Nomor 1 Berlabel Timnas Indonesia

Berikut lima pemain anyar Persib Bandung menurut bocoran yang beredar (Foto: Persib Bandung)

BERIKUT lima pemain anyar Persib Bandung menurut bocoran yang beredar. Salah satunya berlabel Timnas Indonesia!

Persib disebut membidik lima pemain untuk mengarungi musim kompetisi 2025-2026. Nama-nama tersebut bahkan sudah bocor di media sosial kendati Liga 1 2024-2025 belum berakhir.

Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Siapa saja lima pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Anyar Persib Bandung Menurut Bocoran yang Beredar

5. Luciano Guaycochea

Luciano Guaycochea (Foto: Instagram/@luchoguayco)

Pemain asal Argentina ini berposisi sebagai gelandang tengah dengan peran playmaker hingga gelandang bertahan. Guaycochea dikabarkan akan membela Persib setelah mengakhiri kontraknya bersama Perak FC.

Pesepakbola berusia 32 tahun ini sudah tiga musim bermain bersama klub tersebut di Liga Super Malaysia. Guaycochea menjalani 46 pertandingan dengan total bermain 3.950 menit dan menorehkan 18 gol serta 8 assist.

4. Berguinho

Rosebergne da Silva atau Berguinho (Foto: Instagram/@97berguinho)

Pemain satu ini diketahui merumput bersama Borneo FC di Liga 1 2024-2025. Pesepakbola bernama lengkap Rosebergne da Silva ini akan hengkang ke Persib.

Penampilan cemerlangnya bersama Borneo FC Samarinda di musim ini menjadi alasannya. Playmaker asal Brasil berusia 28 tahun ini mencatatkan empat gol dan empat assist dari 29 penampilannya.