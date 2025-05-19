Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Anyar Persib Bandung Menurut Bocoran yang Beredar, Nomor 1 Berlabel Timnas Indonesia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |20:12 WIB
5 Pemain Anyar Persib Bandung Menurut Bocoran yang Beredar, Nomor 1 Berlabel Timnas Indonesia
Berikut lima pemain anyar Persib Bandung menurut bocoran yang beredar (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BERIKUT lima pemain anyar Persib Bandung menurut bocoran yang beredar. Salah satunya berlabel Timnas Indonesia!

Persib disebut membidik lima pemain untuk mengarungi musim kompetisi 2025-2026. Nama-nama tersebut bahkan sudah bocor di media sosial kendati Liga 1 2024-2025 belum berakhir.

Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)
Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Siapa saja lima pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Anyar Persib Bandung Menurut Bocoran yang Beredar

5. Luciano Guaycochea

Luciano Guaycochea (Foto: Instagram/@luchoguayco)
Luciano Guaycochea (Foto: Instagram/@luchoguayco)

Pemain asal Argentina ini berposisi sebagai gelandang tengah dengan peran playmaker hingga gelandang bertahan. Guaycochea dikabarkan akan membela Persib setelah mengakhiri kontraknya bersama Perak FC.

Pesepakbola berusia 32 tahun ini sudah tiga musim bermain bersama klub tersebut di Liga Super Malaysia. Guaycochea menjalani 46 pertandingan dengan total bermain 3.950 menit dan menorehkan 18 gol serta 8 assist. 

4. Berguinho

Rosebergne da Silva atau Berguinho (Foto: Instagram/@97berguinho)
Rosebergne da Silva atau Berguinho (Foto: Instagram/@97berguinho)

Pemain satu ini diketahui merumput bersama Borneo FC di Liga 1 2024-2025. Pesepakbola bernama lengkap Rosebergne da Silva ini akan hengkang ke Persib.

Penampilan cemerlangnya bersama Borneo FC Samarinda di musim ini menjadi alasannya. Playmaker asal Brasil berusia 28 tahun ini mencatatkan empat gol dan empat assist dari 29 penampilannya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/49/3182978/asisten_pelatih_persib_bandung_menanggapi_rumor_soal_bojan_hodak_jadi_juru_taktik_timnas_indonesia-rbRo_large.jpg
Kata Asisten Pelatih Persib Bandung Igor Tolic soal Bojan Hodak Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/49/3178497/simak_adu_gaji_thom_haye_dan_beckham_putra_di_persib_bandung-CL98_large.jpg
Adu Gaji Thom Haye dengan Beckham Putra di Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175126/bojan_hodak_memprediksi_hasil_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-SHyZ_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Ungkap Prediksi Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/49/3173046/marc_klok_merasa_bangga_persib_bandung_menyumbangkan_pemain_terbanyak_ke_timnas_indonesia-m6pw_large.jpg
Marc Klok Bangga Persib Bandung Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646831/menang-31-atas-bahrain-indonesia-melaju-ke-babak-top-12-oman-world-cup-cvl.webp
Menang 3-1 atas Bahrain, Indonesia Melaju ke Babak Top 12 Oman World Cup
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
5 Kandidat Siap-Siap! PSSI Pastikan Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement