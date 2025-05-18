Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Sevilla vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!

JAKARTA - LaLiga 2024-2025 memasuki pekan ke-37, dan laga antara Sevilla vs Real Madrid akan menjadi salah satu pertandingan yang wajib ditonton oleh para peNcinta sepakbola. Saksikan pertandingan Sevilla vs Real Madrid di beIN Sports 3 streaming melalui VISION+ dengan klik di sini.

Meskipun Barcelona telah memastikan diri sebagai juara LaLiga musim ini, pertandingan Sevilla vs Real Madrid tetap menarik untuk disaksikan. Real Madrid, yang saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 78 poin, masih berambisi menutup musim dengan hasil terbaik dan menjaga harga diri sebagai salah satu tim elite.

Sementara itu, Sevilla yang berada di urutan ke-14 dengan 41 poin, bertekad mengakhiri musim dengan hasil positif di kandang sendiri. Pertandingan ini akan menjadi ujian bagi pasukan Carlo Ancelotti dalam mempertahankan performa terbaik mereka jelang berakhirnya musim kompetisi.

Jangan lewatkan pertandingan seru ini! Simak jadwal nontonnya berikut:

Tanggal: Minggu, 18 Mei 2025

Minggu, 18 Mei 2025 Pukul: 23.55 WIB

23.55 WIB Channel: beIN Sports 3 melalui VISION+

Dukung tim jagoan kamu dengan berlangganan paket beIN Sports di VISION+ mulai dari Rp36.000,- saja! Dapatkan juga bonus akses VISION+ Premium Movies secara cuma-cuma!