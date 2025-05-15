Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Real Madrid vs Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025: Los Blancos Menang Comeback 2-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |06:03 WIB
Hasil Real Madrid vs Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025: <i>Los Blancos</i> Menang Comeback 2-1
Suasana laga Real Madrid vs Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

MADRID Real Madrid berhasil menang atas Mallorca di pekan ke-36 Liga Spanyol 2024-2025, pada Kamis (15/5/2025) dini hari WIB. Bermain di Stadion Santiago Bernabeu, tim berjuluk Los Blancos itu tepatnya menang 2-1 atas tim tamu.

Tambahan 3 poin atas Mallorca membuat Madrid kini masih berada di urutan kedua pada klasemen Liga Spanyol 2024-2025 dengan 78 poin, beda empat angka dengan Barcelona di puncak. Dengan dua laga tersisa, sejatinya kans Madrid untuk menyalip dan juara masih terbuka.

Kendati demikian, Barcelona hanya butuh tambahan 3 poin saja untuk bisa mengunci gelar juara. Sebab dengan tambahan 3 poin, Barcelona akan memiliki 85 poin.

Sementara poin maksimal yang bisa diraih tim asuhan Carlo Ancelotti jika memenangkan dua laga tersisa hanya 84 poin. Jadi, andai Barcelona menang Espanyol di pekan ke-36 Liga Spanyol 2024-2025, pada Jumat 16 Mei 2025, maka {Blaugrana} resmi jadi juara.

Jalannya Pertandingan

Real Madrid vs Mallorca. (Instagram/realmadrid)
Real Madrid vs Mallorca. (Instagram/realmadrid)

Madrid bisa dikatakan menang comeback karena sempat tertinggal terlebih dahulu. Tepatnya Mallorca sempat menjebol gawang Madrid via Martin Vatjent pada menit ke-11.

Skor 0-1 itu bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Madrid masih kesulitan mencetak gol.

Baru pada menit ke-68 Madrid bisa menyamakan kedudukan berkat gol Kylian Mbappe. Lalu, di akhir laga, tepatnya pada menit 90+5, Madrid mencetak gol kemenangan usai Jacobo Ramon mencatatkan namanya di papan skor.

 

Halaman:
1 2
      
